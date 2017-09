Crea Fiscalía de Chihuahua escuadrón antibombas

Chihuahua, Chihuahua.- "Vas a morir el día que esté destinado. No tengo miedo, Dios tiene un tiempo para todos, si él quiere que muera así será y si no, seguiré sirviendo por el tiempo que me preste vida", dice con firmeza Liliana, de 31 años, quien desarrolla uno de los trabajos más arriesgados de los tiempos recientes: es policía de la entidad y además se enlistó como voluntaria en el escuadrón antibombas de la fiscalía estatal.

Conocido formalmente como Comando Estatal Neutralizador Técnico en Explosivos (Centex), el equipo antibombas es un grupo de élite de la División de Operaciones Especiales de la corporación, que se creó pensando en atender ataques de la delincuencia organizada, informó el comisario general Álvaro Escobedo, director operativo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

"Frecuentemente localizamos granadas de fragmentación aquí en el estado ninguna autoridad, ni siquiera la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene personal especializado para hacer una extracción o detonación controlada de ese tipo de artefactos", refirió Escobedo.

El grupo se conforma de 13 elementos, incluidas dos mujeres, además del agente 14, que es un perro pastor alemán entrenado para detectar explosivos.

Todos los miembros fueron entrenados y posteriormente certificados por la estadounidense Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en ingles) y la Policía Federal (PF).

El proceso completo de selección de los agentes, así como la capacitación sobre manejo de explosivos y detonación controlada, estuvo supervisado por elementos de la Policía Federal, puesto que es la institución en el país que cuenta con el mejor grupo de esta naturaleza.

"El principal requisito que se necesita para ser del escuadrón es que sea una persona muy confiable, además de tener por lo menos cinco años en la corporación y con una hoja de servicio impecable.

Además, todos cuentan con una carrera universitaria, pero sobre todo con un compromiso de servir y de no usar el conocimiento adquirido para otros medios ajenos a la seguridad pública", resaltó el comisario general.

Valor femenino

Para Susana es todo un orgullo pertenecer al equipo, "primero me enlisté para un curso sobre explosivos y en el proyecto nos seleccionaron para el grupo especial.

"Hay mucho riesgo, creo que pertenecer a un grupo como éste te lleva a pensar un poco más en tu vida, pero debe gustarte estar de este lado, del lado de la gente", comenta la profesionista, quien es madre de tres hijos, de los cuales dice tener un apoyo incondicional, al igual que de su esposo.

Platica que pesa 58 kilos, pero cuando entra en acción entre el traje especial y el equipo que necesita llevar consigo carga hasta 45 kilos adicionales. La sola vestimenta contra el fuego pesa alrededor de 25 kilogramos. El traje, al ser tan pesado, debe ser colocado al agente con ayuda de sus compañeros de equipo. Además, al comienzo es complejo usarlo, puesto que reduce la movilidad, señala.

"Aquí no hay diferencia entre hombres y mujeres, todos entrenan por igual, porque a la hora de atender una emergencia todos tienen la misma responsabilidad y los efectos de una bomba son iguales para hombres y mujeres", señala otro de los integrantes del grupo mientras va corriendo con el grupo por una ladera en un cerro aledaño al Complejo Estatal de Seguridad Pública.

En las últimas seis semanas los agentes bajaron 10 kilos de peso en promedio, hacen todo tipo de ejercicio extenuante y luego van a correr por el cerro.

"Entrenar con el equipo táctico antibomba es lo más complejo. En el interior del traje la temperatura es extrema y el aire se acaba, sienten que se van a ahogar.

Precisamente, lo que buscamos es que aprendan a controlar la desesperación de no poder respirar, porque en una explosión real es lo que van a sentir, desde ahora tienen que saber cómo caminar con 45 kilos de equipo, casi sin respirar, y hasta sin poder ver por el espacio en el que caminan, a eso se enfrentarán", señala.

A la par del grupo antibombas, la fiscalía estatal prepara un grupo de operaciones rurales, que será una división con capacitación especializada en supervivencia y ataque en condiciones extremas.

Según informó el comisionado general, una vez que entre en funciones, quienes lo integren estarán preparados para atender misiones en la región serrana o en el desierto y podrán incursionar vía terrestre o aérea en las zona más extremas en cuanto su orografía, e incluso con presencia de grupos armados.

Capacitación

De la misma manera se conforma un nuevo grupo de Inteligencia, el cual se encargará de recabar y procesar información relativa a los grupos del crimen organizado, y de otra índole delictiva, y facilitarla a los grupos de operaciones especiales.

"Los criminales tienen equipo de primera, he participado en varios enfrentamientos y nos han atacado con granadas de mano, con lanzagranadas, con rifles calibre 50, traen hasta mejores armas que nosotros, estamos en desventaja. En lo que no nos superan es en preparación, ellos no saben usar adecuadamente ese equipo y no tienen, muchas veces, estrategias de operaciones. Aparte, muchos andan bajo influjo de la droga. Pero esa es nuestra fortaleza, que nosotros sí estamos entrenados y que nos cuidamos; en un enfrentamiento somos uno solo y damos la vida por los compañeros", afirmó con orgullo un agente estatal quien pidió reservar la identidad.

El equipo Centex recibe preparación para desactivar desde una granada hasta cochesbomba, en las próximas semanas serán divididos en dos células, una se ubicará en Juárez y la otra en Chihuahua capital, para desde esos dos lugares desplazarse y atender emergencias en toda la entidad.

"Para ser del equipo antibombas tienes que estar aquí por convicción, porque quieres una mejor sociedad, porque quieres cuidar a tu familia, pero al mismo tiempo a toda la sociedad. Porque quieres un mejor Chihuahua, que no haya seguridad o al menos contribuir a que disminuya", dijo Liliana, quien es madre soltera y con su trabajo como policía estatal ha logrado sacar adelante a sus dos hijos.

Apoyo

Chihuahua es el sexto estado en contar con Grupo Antiexplosivos, de los primeros en tenerlo fue la Ciudad de México, después Jalisco, que han recibido a representantes de la Guardia Civil de España y la Real Policía Montada de Canadá, para capacitaciones.

También han sido capacitados agentes de Nuevo León, Michoacán y Querétaro.

En Chihuahua, el grupo Centex depende de la Comisión Estatal de Seguridad y operará en toda la entidad.

El pasado 18 de agosto, en la ceremonia de graduación del grupo, se les entregaron siete trajes especiales completos, cuatro portafolios con equipo y un Binomio del grupo K9 (unidad canina).

La Policía del Aeropuerto de Dallas y la de San Antonio donaron siete trajes y equipo especial al primer equipo antibombas de Chihuahua.

En la ceremonia de graduación, la cónsul General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Daria Darnell, felicitó al grupo de graduados y señaló que los aparatos explosivos en manos de malhechores representan una amenaza que es necesario combatir.

En su turno Craig Holloway, supervisor de Entrenamientos en México de la AATAFE, dijo que esta capacitación especializada en explosivos es importante para la seguridad y tranquilidad de los habitantes de México y de Estados Unidos.

Con información de El Universal