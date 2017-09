Critica el gobernador de Chiapas a su secretario de Salud

El secretario de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera, recibió un fuerte regaño del gobernador Manuel Velasco Coello, quien con tono molesto cuestionó porque no estaba abierto el centro de salud de Tonalá.

Chiapas.- En reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil se presentó una situación penosa para el secretario de Salud de esa entidad, Francisco Ortega Farrera, quien recibió un fuerte regaño del gobernador Manuel Velasco Coello, quien con tono molesto cuestionó porque no estaba abierto el centro de salud de Tonalá.

Los hechos se registraron tras el terremoto que sacudió a México el pasado 7 de septiembre, el funcionario realizaba su intervención en el evento y dentro de sus comentarios se refirió al centro de salud de Tonalá y al cuestionarlo el mandatario estatal, se puso nervioso y titubió ante la respuesta del mandatario chiapaneco.

El gobernador Velasco regaño al secretario de Salud estatal, Francisco Ortega Farrera, porque no esta abierto un centro de salud en Tonalá.

Velasco Coello le dijo al secretario de Salud: "Ah, qué bueno que lo mencionas, hoy me reclamaron en Tonalá que el centro de salud no está operado”.

En forma inmediata Ortega Farrera responde: “El de Tonalá…”, y luego el gobernador le dice "Sí, el de Tonalá. Te estoy diciendo que hoy en Tonalá me reclamaron que el centro de salud no esté operando, pues no es el de Tuxtla (Gutiérrez)”.

En la gráfica se observa al secretario de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera, que titubió ante el llamado de atención del mandatario estatal.

Con un rostro de sorpresa y confuso le responde: “El de Tonalá, eh, al parecer, precisamente derivado de que hubieron afectaciones, señor Gobernador, el personal evacuó precisamente por temores de la infraestructura, pero ya está restablecido. Esperamos los dictámenes de Protección Civil para que el personal tuviera la integridad, tuviera la confianza (titubea) para poder tener laborar (sic)”, justificó Farrera y siguió con su discurso.

El gobernador de Chiapas mostró un enojo hacia el funcionario, pero el secretario de Salud estatal siguió con su intervención durante el evento.

REALIZAN BRIGADA DE RESCATE EN CHIAPAS Y OAXACA POR SISMO

Ciudad de México. - La Secretaría de Marina-Armada de México informa que, en los estados de Chiapas y Oaxaca, el equipo de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC), integrado por 19 elementos, una Unidad Canina (tres caninos) y una brigada médica (11 elementos de sanidad naval), llevan a cabo tareas de búsqueda y rescate, evacuación y salvaguarda de la vida humana, en coordinación con personal de Protección Civil y dependencias de los tres niveles de gobierno.

Ejemplo de ello, fue la acción que se realizó hoy en el municipio Juchitán, Oaxaca, donde personal del equipo BREC y una Unidad Canina de la SEMAR,realizó la búsqueda y localización de una persona de sexo masculino, a quien gracias al cambio de comportamiento de los perros en dicha área ayudó a su localización, desgraciadamente se encontró el cuerpo sin vida.

El equipo BREC, está capacitado en las técnicas y destrezas necesarias para buscar, ubicar, estabilizar y extraer víctimas atrapadas en estructuras colapsadas, utilizando los procedimientos más adecuados y seguros para el personal de rescate y para la víctima.

La operación BREC es una acción de búsqueda y rescate desarrollada en espacios destinados al uso humano, que a causa de un fenómeno natural o producido por el hombre, sufre daños considerables en sus elementos estructurales importantes, produciéndose su destrucción parcial o total, y que a causa de su configuración y distribución de espacios vitales puede permitir la sobrevivencia de personas atrapadas en sus escombros.

Cabe mencionar que, de manera paralela, los mandos navales pertenecientes a la Décimo Segunda Zona Naval, Salina Cruz Oaxaca y Décimo Cuarta Zona Naval, Puerto Madero, Chiapas se encuentran preparados y brindan apoyo de manera permanente a las familias afectadas.

Ante este panorama, se recomienda a la población en general atienda las medidas que la Armada de México, Protección Civil y autoridades locales les indiquen. De igual manera se pone a disposición los siguientes números telefónicos: 01 800 627 46 21 extensión 1000 y el (55) 56 77 71 19, a través de los cuales se atenderán las llamadas de auxilio para quien así lo requiera.