Damnificados del 19S piden más recursos

México.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) apoyará en los trabajos de reconstrucción de viviendas, afectadas por el sismo del 19 de septiembre, informó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

"A través de su fundación... se pondrá un número de casas a construir en las zonas que más lo requieren: Xochimilco, Tláhuac o Iztapalapa", indicó el mandatario capitalino.

Foto: El Universal

"No que nos donen dinero, recuerden que ellos tienen el Fideicomiso de “Fuerza México”, sino que se participe, digamos se van a hacer 10 casas, 20, 100, 50 concretamente, y entonces hagamos una participación conjunta. Eso es a lo que estamos invitando a la sociedad civil y parece que va a ser un resultado muy importante", enfatizó.

En tanto, el colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México solicitó a la Asamblea Legislativa mayores recursos para la reconstrucción de sus inmuebles, así como mayor transparencia para que se especifiquen en el Presupuesto de Egresos 2018 los montos para esta tarea.

Los vecinos entregaron una propuesta a la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública pues advirtieron que “los montos planteados en el proyecto de presupuesto no son suficientes, no tienen condiciones de certeza tanto en el origen, como en su aplicación y existe el riesgo de su dispersión en acciones que no estén vinculadas a las tareas urgentes”.

Foto: El Universal

Recordaron que ellos han pedido 50 mil millones de pesos, pero a la fecha sólo hay un fondo federal de 2 mil 500 millones para todas las entidades.

Pidieron dejar en claro que se dispondrá de mil 500 millones de pesos del Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas, además de 100 mdp para el Fondo de Desastres en la Ciudad y que se incluyan las donaciones nacionales y extranjeras.

Los damnificados pidieron establecer claves presupuestarias para distinguir con claridad los montos económicos para la reconstrucción y exigieron que se priorice el gasto en la construcción de viviendas, luego en la infraestructura y, en tercer lugar, la realización de estudios geológicos y de suelo.

A su vez, calificaron como mínimos los aumentos planteados para la Seduvi y para el Invi.