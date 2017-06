Dan en Esfera Fashion Hall una clase muy ¡guau!

MONTERREY, 25 de junio de 2017.- Que tu mascota tenga un comportamiento “perrón” es posible, así lo vivieron más de 150 personas que asistieron a la clase gratuita de obediencia canina organizada por ESFERA FASHION HALL, con el apoyo de Monterrey Pet Friendly. El Life center Pet Friendly más grande de todo Monterrey abrió sus puertas la mañana del domingo 25 de junio a los clientes que asistieron con sus mejores amigos.

La clase fue impartida por Eduardo Martínez, médico veterinario y entrenador, de la escuela de adiestramiento canino Manadak- 9, quien dio consejos para lograr una mejor comunicación con los perros.

“La mayoría de los perros no hacen caso porque no tienen una expectativa. La solución de un buen comportamiento para nuestro perro, no es la correa más cara, no es comprar una correa de castigo, el oro molido es la comida, que es la forma de conexión que vamos a tener el manejador y el perro, y de esa manera hará lo que yo le pida”, dijo Martínez.