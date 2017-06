De borracho y pederasta no bajan a Parróco

Guerrero.- En redes sociales ha circulado un video donde se ve a feligreses acusando a un párroco de ir tomado a oficiar misa y además de abusar de niñas.

En la grabación se puede escuchar como un señor le dice: “Usted está tomado señor, está ebrio señor, retírese”

Mas adelante de la grabación se puede escuchar como una persona le dice “Entonces son mentirosas las niñas, son mentirosas, te lo dijeron en la cara, ya te lo dijeron en la cara, tus amistades no te buscan porque tú las sometes, yo como no me sometes yo te voy a reclamar en tu cara porque tengo valor civil”.

Mientras que una mujer también le hace otro reproche: “Si viene tomado, no venga, yo soy médico y no voy a ir borracha a atender a mis pacientes, hágame el favor, mi sobrina no es mentirosa, ella salió y me dijo que la manoseó, nos hubiera dicho y le contratamos a una mujer, pero es indignante lo que hizo”.

El padre no supo que decir, y sus únicas palabras fueron "Yo confieso que no fue así”.