De contarles cuentos a sus hijos, pasó a abusar de ellos

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Con lágrimas en los ojos y sentado en la silla ante un juez de Control, Adrián Q., reconoció haber violado a sus dos hijos biológicos, argumentando que padece esquizofrenia y no puede contener la ira.

Ayer, una agente del Ministerio Público (MP), adscrita a la Fiscalía de Género, formuló los cargos del procesado, de 38 años de edad.

-En los primeros días de este mes de diciembre, él violó a su hija de 9 años de edad, y la amenazó con no denunciar el delito.

-Entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año, Adrián violó a su hijo de 10 años de edad y lo lesionó de un brazo.

Tras escuchar las acusaciones, el juez de Control, Félix Aurelio Guerra Salazar, le preguntó al imputado si deseaba responder al cargo o guardar silencio. Pese a la sugerencia de su abogado defensor de no declarar, Adrián respondió al Tribunal sí hacerlo.

Subió a la silla de testigos y relató que él padece esquizofrenia y episodios de ira que ya no puede controlar, y tampoco ha tenido acceso a recibir atención médica.

“No sé en qué momento fue cuando empecé a perder el control, porque antes yo me lastimaba a mí mismo, yo golpeaba la pared y me pegaba en la cabeza pero nunca había lastimado a nadie", declaró el hombre.

El procesado lloró ante el juez al reconocer que había lastimado a sus dos hijos.

“Le juro que anterior a esto, yo siempre había sido un buen padre. Soy de los papás que se revuelcan en el juego con los hijos en el parque, de los que les cantan y les cuentan historias a los niños”, agregó.

El imputado detalló que la enfermedad que padece se le desató desde los 10 años.

"Me pasó algo similar a mí señoría, de ahí me empecé a drogar y dejé la casa un tiempo, anduve viviendo en las calles un tiempo y esta enfermedad no la tenía controlada porque yo me peleaba en la calle, de alguna forma desahogaba la ira que traía por dentro… me dañaba a mí mismo”, dijo.

El hombre, quien trabajaba como operador de producción, relató que perdió a su madre hace 5 años; desde entonces se recluyó en su casa y se dedicó a sus hijos, a quienes tenía por temporadas a su cuidado.

Cuando la agente del MP le preguntó desde cuándo tenía a sus hijos, él respondió que hace cuatro o cinco semanas, aunque no podía hacer una secuencia del tiempo.

El padre de los menores, reconoció ante la agente que había golpeado a los niños: a su hijo le dio unas cachetadas y le pegó en un hombro, y a ambos les dio cintarazos.

Respondiendo a la pregunta de si había agredido sexualmente a los niños, él respondió con un tímido "sí".

Finalmente se retiró de la silla de los testigos y se sentó junto a su abogado defensor.

Dos años de prisión preventiva, y que se le practiquen exámenes médicos y psiquiátricos, fue lo que ordenó el juez de Control para Adrián.

