De un momento a otro un sismo cambió su vida

Juchitán, Oaxaca.- Son miles de personas que lo han perdido todo a causa del sismo que afectó en Oaxaca y en Chiapas, tal fue el desastre que muchas personas tuvieron que abandonar sus hogares, unos porque no les quedó absolutamente nada y otros porque quedaron muy dañados y es muy peligroso que se queden en ellos.

Ante este desastre algunas instituciones, grupos y congregaciones religiosas se han sumado a la ayuda, ya que el apoyo de las autoridades no fluye rápido. Dentro de Juchitán hay más de 10 albergues que están apoyando a los afectados, uno de ellos es el que está ubicado en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Juchitán, en él hay aproximadamente mil personas, las cuales están ahí desde el viernes muy temprano.

En este espacio que se habilitó para atender a los damnificados, personal de Sedena y la Marina son los encargados de dar un poco de comida en los diferentes horarios.

En el desayuno entregan alrededor de 500 platillos, en la comida la cifra aumenta a casi mil platillos y en la cena son alrededor de 500. Por su parte hay unidades de salud que se encargan se los servicios médicos de las personas que están en el albergue y en los alrededores de él.

Por el patio de esta institución educativa, los niños corren y juegan, quizás no saben que tan grandes son los daños, ellos pasan las horas jugando, ya que las escuelas permanecen cerradas.

En este lugar Cruz Roja Méxicana apoyó con casa de campaña, pues las familias están a la intemperie y las lluvias no se hacen esperar.

NAZARENO EMMANUEL

De las 6:00 horas y hasta la media noche, la congregación de la iglesia del Nazareno Emmanuel se han desvivido por ayudar a la comunidad, son decenas de miembros de esta iglesia que están poniendo su granito de arena para ayudar a quien más lo necesita.

Ellos han prestado sus instalaciones para que sirvan con albergue, aquí están concentradas 300 personas a quienes apoyan con desayuno, comida y cena. Además de ayudar en su albergue, la congregación asiste a diez puntos o hasta donde les alcance la comida para repartir.

Ángela, una de la hermanas de esta iglesia, indica que han recibido el apoyo no sólo de las congregaciones del Nazareno Emmanuel en el país, sino también fuera de él. "Gracias a Dios nos han apoyado mucho nuestros hermanos de fuera para poder llevar algo de comida a las personas que más lo necesitan."

En la preparación de los alimentos participan 30 personas, si deseas apoyar a esta iglesia para que siga llevando comida a quien más lo necesita, puedes llamar al teléfono 9711475374 con a hermana Ángela o bien aportar en la cuenta 5256782240836992 a nombre de Gaspar Chinas Aquino en Banamex, la dirección de esta iglesia es KM 822, carretera Panamericana, Juchitán, Oaxaca.

SI QUIERES APOYAR A ESTA GENTE QUE LO HA PERDIDO TODO, AYUDA POR MEDIO DE CRUZ ROJA MEXICANA O BIEN A ESTA IGLESIA QUE ESTÁ HACIENDO UN TRABAJO TITÁNICO POR TODA ESA GENTE QUE NO TIENE QUÉ COMER.

Destiny hoy se consuela con su muñeco

Entre las decenas se niños que están en el albergue del Instituto Tecnológico de Juchitán, una pequeñita de nombre Destiny López Santiago de sólo 5 años les roba el corazón a los presentes con su simpatía, ella nos contó que estaba en este albergue desde el viernes.

"No estoy llendo al kínder del Sendi, lo que me gusta más es que los niños juegan, me gusta mucho Winnie Pooh", dice la niña.