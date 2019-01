Debaten sobre dar prisión preventiva a feminicidas

Ciudad de México.- Con diversas posiciones, expertos y diputadas debaten la propuesta de que el feminicidio sea incluido en el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, mediante una reforma constitucional.

La Comisión de Igualdad de Género en la Cámara baja revisa el tema a partir de la minuta que envió el Senado de reformas al artículo 19 constitucional, donde se incluye el feminicidio en el listado de nueve delitos más, pero el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales lo retiró y acotó a sólo tres supuestos más a los ya existentes.

Carlos Humberto Olvera, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, se manifestó a favor de que se incluya el feminicidio en el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.

Citó que el homicidio doloso sí lo está y no el feminicidio, lo que -en su opinión- es discriminatorio.

"No hay criterio, racionalidad, objetividad, proporcionalidad en hacer esa distinción, en un contexto de violencia hacia las mujeres", indicó el experto.

Señaló que mientras se mata a una mujer por un robo a casa habitación y se otorga la prisión preventiva, en el caso del feminicidio no se concede pese a que la víctima sea asesinada, violada, mutilada, arrojada en un lugar público y lo haga su pareja, de manera degradante.

Expuso que, desde el punto de vista de derechos humanos, es de mucha mayor importancia proteger el bien jurídico de una persona física que proteger un bien jurídico del Estado, como sería la sanción por robo de combustibles.

"Entonces, por eso es necesario incluir al feminicidio, porque es muy diferente a los otros delitos que están discutiéndose en su inclusión de prisión preventiva", opinó.

Ana Yeli Pérez Garrido, de la Asociación de Justicia Pro Persona y también del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, expuso en la reunión que lo grave no es que maten a las mujeres, sino también cómo el sistema de justicia es indolente con un Ministerio Público ineficiente para tratar el feminicidio.

Al hablar a favor de incluir el feminicidio en el catálogo de delitos que merecen prisión oficiosa, destacó que el primer obstáculo para las víctimas es que tienen que luchar primero contra los peritos, los MPs y los policías, después, cuando se llega al sistema de justicia, los jueces son indolentes e ignorantes, que no conocen estándares de en derechos humanos ni de derechos de víctimas, que arrastran el sistema inquisitorio.

Concluimos que este sistema no sirve. Los asesinos salen libres y luego van contra la madre de la víctima, que tiene que moverse, dejar su residencia, porque es perseguida.

"Se dice que la figura es contraria a los derechos humanos, pero, perdón, no vivimos en esa democracia, donde la excepción es el homicidio o el feminicidio, la regla es la violencia contra las mujeres. Vivimos en un País sumamente machista y misógino, que no solamente nos violenta sutilmente en la política, con el acoso. La brutalidad con que matan a las mujeres es insostenible.

"Sí a una figura que no debería ser la regla, pero que excepcionalmente para ciertos delitos es necesaria, el feminicidio no es posible que no esté en este catálogo", mencionó Pérez Garrido.

En tanto, Estefanía Vela, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), pidió a las diputadas no incluir el feminicidio en el catálogo de delitos con prisión preventiva al alertar que tendría un impacto mayor de lo que se busca atacar.

Demandó legislar con perspectiva de género, porque la prisión preventiva, con todos los delitos que se prevén, de aprobarse impactará en el crecimiento de la población recluida y ello, a su vez, a quienes más impacta es a las mujeres familiares de los presuntos delincuentes.

Destacó que madres o parejas de los hombres que están en las cárceles del País son las que sufren más, porque sus recursos económicos se destinan a la defensa, a comida, ropa, alguna comodidad y el pago de protección.

"Tenemos que considerar el impacto de esa política en las mujeres. Si hay ahora 200 mil personas en prisión, ¿hasta dónde se extenderán costos? Si hay prisión preventiva, más personas irán a la cárcel y por cada persona habrá una mujer a la que le impactará", comentó.

Vela sugirió buscar otros mecanismos para garantizar justicia, como es el fortalecimiento de las instituciones, porque la adopción de mecanismos arbitrarios del derecho penal no ha funcionado antes.

"Aplicar mecanismos de arbitrariedad estatal no es como se va a evitar que los problemas se reproduzcan.

"Si quieren reducir la impunidad hay que modificar las instituciones, es lento, no cabe en un tuit ni da un titular, es aburrido, hay que meterse al presupuesto, es lo que se tiene que hacer", planteó.

Las diputadas continuarán con el análisis de incluir el feminicidio en la prisión preventiva, con la presentación de una propuesta alternativa de redacción en el Código Penal, anunció la legisladora de Morena Lorena Villavicencio.

Se manifestó en contra de la propuesta del Senado de meter el feminicidio en la prisión preventiva, pues, aseguró, se puede lograr la justicia que se exige a través de reformas a leyes secundarias y no "cincelando" la Constitución con más delitos para prisión preventiva.

La priista Dulce María Sauri también se expresó en contra de la reforma constitucional, al advertir que el feminicidio ya es delito grave y está reconocido en el Código Penal Federal.

Coincidió en que se debe legislar con perspectiva de género para no afectar más mujeres con la prisión preventiva.

Por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle indicó que la prisión preventiva no ayudará a resolver los feminicidios.

"No es la herramienta que ayude a tender un problema como este", sostuvo Tagle.