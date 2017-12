Defensa de "El Chapo" pide saber la identidad de testigos

Nueva York.- Eduardo Balarezo, abogado defensor en el juicio que se le sigue a Joaquín (El Chapo) Guzman Loera solicitó ante el juez, que se divulgue la identidad de los testigos cooperantes en cuyas declaraciones, se ha basado el juicio en contra de su cliente.

Argumenta que de no hacerlo así, se estaría coartando los derechos del acusado a un juicio justo e imparcial al limitar su defensa,

Con ello Balarezo objetó la petición planteada por la fiscalía de los Estados Unidos para mantener en secreto la identidad de testigos cooperantes para proteger su seguridad y la de sus familias.

En una moción fechada la víspera dirigida al juez Brian Cogan, de la corte del distrito este de Nueva York, el abogado Eduardo

"Escribo en nombre del señor Guzmán Loera para objetar la solicitud del gobierno de una orden que permita la divulgación diferida de materiales que identifican a los testigos cooperantes”, expuso Balarezo en su demanda ante el juez.

La fiscalía logró un acuerdo de secrecia al argumentar que “estos testigos, junto con sus familias, enfrentarían serios riesgos a su seguridad si su cooperación y estatus como posibles testigos del juicio fueran revelados en este momento”.

El 10 de noviembre, luego de la última audiencia de Joaquín Guzmán Loera en Nueva York que se realizó el pasado miércoles donde estuvieron presentes sus hijas, el presunto líder del narcotráfico en Sinaloa se mostró debilitado frente al proceso que enfrenta

Tras ser extraditado, "el Chapo" luce con una mirada cansada y un semblante distinto al que se le ha conocido mediante las imágenes que se han difundido de él tras su captura.

Por su parte, el abogado de Guzmán Loera pidió días atrás una evaluación psicológica para su cliente y alega que las condiciones en que permanece detenido lo está afectando en su salud.

"He notado de que él ha estado deteriorando, su memoria falla, tiene problemas físicos, no recuerda nombres, fechas, cosas así, yo tengo miedo de que aquí hasta abril no va a estar competente para asistir en su propia defensa".