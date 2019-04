Denuncian 531 mil concesiones de Conagua

CDMX.-La Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó, hasta el 4 de enero de 2019, un total de 531 mil 357 concesiones de agua entre las que se encuentran algunas por periodos de hasta 30 años, denunció la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida.

Por lo anterior, la Coordinadora hizo un llamado a la Conagua para que decline en su intención de lanzar la plataforma digital "Conagua en Línea" por considerar que este instrumento podría acelerar la privatización de las aguas nacionales y obstaculizar la aprobación de una Ley Nacional de Aguas con perspectiva de derechos humanos.

Elena Burns, coordinadora de planeación del Centro para la Sustentabilidad CENTLI de la Universidad Autónoma Metropolitana e integrante de la Coordinadora, planteó que la plataforma digital que pretende habilitar la Conagua, es una herramienta que acelerará el otorgamiento de concesiones sin que exista una certeza de la disponibilidad hídrica que tiene el País.

"La Auditoría Superior de la Federación ha demostrado que la Conagua no tiene la capacidad de inspeccionar y garantizar el cumplimiento de la Ley en los más de 531 mil concesiones que ya tenemos por eso necesitamos frenar el otorgamiento de concesiones a largo plazo, esto es sumamente irresponsable y va a atar de manos a las instancias que van a tener la responsabilidad de procurar el acceso equitativo al agua", afirmó.

Aunque la Conagua ha informado que la plataforma digital tiene como objetivo transparentar el otorgamiento de títulos de concesión y se podrá conocer la disponibilidad que existe en la zona que se soliciten las concesiones, Elena Burns consideró que esta herramienta sólo incrementará la presión por el acceso al líquido y pondrá en desventaja a los pueblos indígenas.

"La plataforma nada más va acelerar el otorgamiento de concesiones y no estamos en un momento oportuno para facilitar nuevas concesiones. La Ley de Aguas Nacionales no permite a la Conagua negar una concesión, excepto en casos muy específicos. Con Conagua en Línea, la presión va aumentar para otorgar concesiones por años, ¿por qué no esperar a emitir una nueva Ley?, los pueblos indígenas están aterrados de quién va adquirir derechos sobre sus manantiales", agregó.

Con la Ley de Aguas vigente, continuó, se permite la libre compra y venta de concesiones, ahora a través de los Bancos del Agua en línea.

La Coordinadora señaló que la plataforma "Conagua en Línea" servirá para poner un mayor volumen de aguas nacionales bajo la lógica de los mercados del agua, permitiendo la adquisición, compra y venta de aguas nacionales con fines especulativos.

Algunos ejemplos de concesiones posiblemente adquiridas con fines especulativas, dijo, son la concesión 05OAX104790/20APOC07 otorgada a la empresa financiera J.P. Morgan, para 57 millones de litros por año de aguas subterráneas para uso agrícola (uso que no requiere el pago de derechos), cuyo punto de extracción en el municipio de Etla en Valles Centrales de Oaxaca.

Otro ejemplo, expuso, es la concesión 04MEX154944/18AMDL15, otorgada a Banco Invex, para 72 millones de litros anuales de aguas subterráneas para uso agrícola, en Valle de Bravo, Estado de México.

Así como la concesión 08NAY108341/12AMDL08, otorgada a BBVA Bancomer, para 768 millones litros anuales de aguas subterráneas para uso agrícola, en Valle de Matatipac, Tepic, Nayarit.