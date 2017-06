Deportan a cinco extranjeros de Yucatán

Yucatán.- El Instituto Nacional de Migración (INM) deportó a cinco extranjeros por cometer delitos ilícitos en la ciudad de Mérida o entrar de manera ilegal al país.

Se trata de tres peruanos que en febrero pasado asaltaron a una persona de la tercera edad, un cubano y un colombiano que ingresaron de manera ilegal al país y no cumplieron con los requisitos para obtener la residencia mexicana.

La dependencia federal dio a conocer que la deportación de los tres peruanos es indefinitiva, ésta se realizó luego de que los extranjeros pagaron una fianza sobre el delito que cometieron.

En febrero pasado, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a tres personas de nacionalidad peruana, quienes asaltaron a un hombre de la tercera edad.

El hombre de 71 años fue interceptado bajo amenazas y lo obligaron a que los llevara a su domicilio, lo amenazaron con una arma de fuego para que entregara dinero y objetos de valor.

Por otra parte, el INM explicó que en el caso de la deportación de un cubano, obedeció a que no contaba con un permiso para trabajar en el estado y permanecía de manera irregular, la repatriación del colombiano se debió a que no cumplió los requisitos para obtener el permiso para permanecer en Yucatán ya que no tenía familiares.

