Desalojan a pacientes de la clínica 32 del IMSS tras sismo

.El hospital General de Zona número 32 Dr. Mario Madrazo Navarro, del IMSS, sufrió daños en su infraestructura, obligando al personal a evacuarlos y reubicarlos en un salón de fiestas del SNTSS y en áreas abiertas, los pacientes que fueron desalojados de las instalaciones corresponden al servicio de pediatría, cirugía general y de medicina interna.

De acuerdo al censo realizado por personal del hospital, son aproximadamente 50 pacientes los que fueron evacuados de la clínica, pacientes con un rango de edad entre 40 y 80 años. Mismos que están recibiendo la atención médica fuera de las instalaciones del hospital con ubicación al sur de la Ciudad de México.

Foto temática, AP

El personal del hospital, entre ellos médicos, fueron los mismos que realizaron el desalojo del inmueble, tardando aproximadamente 30 minutos en realizar la evacuación del lugar, médicos indicaron que los pacientes entubados fueron los últimos en abandonar el lugar, mientras que al resto los movían con ayuda de sillas, sábanas y hasta cargándolos.

Un médico pasante quien prefiere estar en el anonimato, declaró que el edificio sufrió severos daños en su construcción, se cuartearon los pisos y las paredes, y que el temor de que se cayera el hospital los orilló a evacuar a los pacientes.

Los trabajadores del hospital pidieron no regresar a trabajar a las instalaciones dañadas hasta no tener la completa seguridad de que el edificio no se derrumbará y sus vidas y de los pacientes no estén en peligro, hicieron esa petición ya que les fue solicitado que regresen al hospital el día lunes.



A pesar de estar en instalaciones no adecuadas propiamente para funcionar como clínica, los médicos continúan trabajando sin descanso tras el sismo que se vivió en la ciudad el día de ayer.