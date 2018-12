Desespera la entrega de cuerpos de desaparecidos en Tamaulipas

Cd. Victoria, México (Agencia Reforma).- Familiares de personas desaparecidas en Tamaulipas se encuentran desesperados debido al proceso de identificación por parte de las autoridades estatales el cual es muy lento.

Pese a que Tamaulipas registra casi 6 mil desaparecidos, la cifra más alta a nivel nacional, organismos no gubernamentales señalaron que el Estado no cuenta con Módulos de Registro de Personas para identificar alguna característica de seguridad propia de la persona en el proceso de localización de cuerpos.



La asociación civil Milynali, Red Ciencia Forense Ciudadana, reveló que sólo siete Estados del País cuentan con el módulo y el equipo necesario para biometrizar restos o cuerpos de las personas, entre los que no se encuentra Tamaulipas.



El Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guerrero, Coahuila, San Luis Potosí y Michoacán cuentan con el equipo.



"Sólo estos Estados tienen su equipo para biometrizar y buscar en vida y ¿Tamaulipas para cuándo?. Siendo que es el que tiene más desaparecidos", criticó el organismo en su cuenta de redes sociales.



Tamaulipas lidera en personas desaparecidas en el País de acuerdo a cifras oficiales, con unas 6 mil denuncias.