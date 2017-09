Después de accidentarse abandonan el cuerpo de un menor

Querétaro, México.-Entre los campos de cultivo, cerca de la comunidad de Tránsito, murió un menor de 17 años cuando la camioneta en la que viajaba, acompañado de otros amigos, volcó en un camino empedrado.

Fue la madrugada de lunes, cerca de las 03:00 horas, cuando el joven y sus amigos presuntamente conducían a exceso de velocidad por la zona, muy cerca de la comunidad de La Tinaja en dirección a la carretera que conduce a Mompaní.

Entre maíz.

Ahí el conductor perdió el control, salió del trayecto, por lo que la camioneta pick up comenzó a dar vueltas entre las milpas de cultivo de maíz de la zona. Tras el accidente, sólo uno de los ocupantes no logró salir por su propio pie y cuando los demás ocupantes se acercaron a verificar cómo se encontraba, ya no respondía, por lo que inmediatamente se alejaron del sitio para reportarlo, sin embargo, ninguno de ellos regresó a la escena del percance.

Tras el reporte, al lugar acudieron paramédicos y elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes al llegar y revisar la camioneta encontraron el cuerpo sin vida de un joven de 17 años de edad, quien presentaba diversas lesiones que el accidente le provocó y le arrebataron la vida.

La zona fue acordonada y se le dio aviso inmediato a los peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) para que acudieran a tomar conocimiento y proceder al levantamiento del cuerpo.

Hasta el lugar del accidente llegaron los familiares de la víctima, quienes estuvieron pendientes de las diligencias, además fueron ellos quienes precisaron que el menor de edad se encontraba acompañado en esa camioneta.

La autoridad investiga sobre el paradero de los demás implicados que se retiraron del sitio del accidente.

Cruzaba la calle cuando un camión la atropelló en Qro.

Querétaro, México.- Esta mañana una mujer murió atropellada en Avenida Belén, al cruce de Pie de la Cuesta; el operador de una Ruta 59 al dar la vuelta no se percató que una persona cruzaba la calle, hecho que ocasionó el atropellamiento y la muerte de la mujer.

Fue a través de la línea de emergencia 9-1-1 donde se reportó de manera inmediata a las autoridades que la unidad de pasajeros había pasado encima de la afectada. Al lugar acudieron paramédicos y elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes solo pudieron confirmar el deceso de la víctima.

El operador del transporte público fue detenido por los oficiales y se le puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, para deslindar responsabilidades.

