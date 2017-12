Después de casi tres meses, ya demolerán casas en Tláhuac

Ciudad de México.- A casi tres meses del sismo del 19 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México demolerá las primeras 200 casas que resultaron dañadas en la delegación Tláhuac.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) concluyó con la revisión de los daños en la infraestructura hidráulica de la zona, por lo que el primer paso para iniciar con los trabajos de rehabilitación es demoler las viviendas afectadas, aunque no precisó la fecha de inicio.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento dijo que el número de casas a derribar podría aumentar según se avance en los trabajos de reparación de la red de agua y drenaje, así como de grietas.

El 26 de noviembre, el jefe de Gobierno anunció que para atender las afectaciones que el sismo dejó en Tláhuac se destinarían al menos mil millones de pesos, provenientes de recursos locales.

El pasado 2 de diciembre, Miguel Ángel Mancera señaló que la capital del país no ha recibido dinero de las donaciones que hizo la ciudadanía, tras el sismo del 19 de septiembre.

"Nosotros no hemos recibido ningún otro donativo fuera de estos que les comento. Se los podemos estar reiterando permanentemente, que la gente lo sepa, todos esos donativos, esa lista que hicieron de miles y millones pues no sé dónde estarán, pero al menos para la Ciudad de México, en las arcas del gobierno de la Ciudad de México no hay ningún otro donativo que estos que les estoy informando. Ningún otro”, dijo.