Después del terremoto,mexicanos cuestionan: ¿Y ahora qué?

México - Érika Albarrán, comerciante de 33 años, alimentaba a su bebé cuando empezó el terremoto de 7,1 grados que sacudió Ciudad de México el martes. Está a salvo, pero su casa se dañó y ahora, desde un albergue y sin dinero, no sabe cómo será el día.

Ella, al igual que miles de capitalinos, vio su cotidianidad trastocada en instantes por el terremoto que dejó al menos 271 muertos. Se estiman que unas 20.000 viviendas sufrieron daños estructurales y muchas han sido desalojadas.

"Esperamos que Protección Civil me diga si es que podemos estar ahí en casa y si no, lo que sigue es buscar otra vez. No tenemos dinero, vivimos al día, al ser comerciante ahorita mi venta no es buena", dice Albarrán, que vende por las calles dulces y jugos de fruta.