Presunto violador cae tras las rejas del penal C4

Monclova, Méx.- Un hombre acusado de violar a una menor de 14 años, fue detenido por medio de una orden de aprehensión la noche del pasado miércoles 06 de septiembre, siendo transferido al penal provisional del C4.

Éste fue identificado como Gustavo Alan "N", de 25 años de edad, domiciliado en la colonia Guadalupe, fue transferido para su encierro por el delicado delito.

Violación equiparada es el cargo por el cual fue denunciado meses atrás por los padres de la adolescente.

Fue ante el Ministerio Público asignado a la mesa de delitos contra la vida donde recibió la querella, misma que se turnó al Juez Penal quien encontró elementos suficientes para obsequiar la orden de aprehensión desde julio.

El individuo era buscado desde entonces y de acuerdo a fuentes allegadas a la Procuraduría General de Justicia del Estado fue a las 20:00 horas cuando lograron su captura. En las próximas horas tendrá su audiencia inicial y comparecerá ante el Juez Penal.

Veracruz.- Un hombre de 34 años de edad que probablemente abusó sexualmente de una menor de edad fue detenido por agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía Regional de la zona centro-Córdoba, en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por un Juez de Control con residencia en este distrito judicial.

Tras avanzar en las indagatorias, se encontraron suficientes elementos para señalar a José “N”, como presunto responsable del ilícito, por lo que el Juez giró la respectiva orden de aprehensión cumplida el día de hoy por los elementos ministeriales.

El detenido fue intervenido en un operativo táctico llevado a cabo en la localidad Cotlajapa, perteneciente al municipio de Tequila, y se le responsabiliza penalmente por el delito de pederastia agravada, cometido en agravio de una menor de edad de identidad resguardada que se encontraba bajo su cuidado.

El imputado fue ingresado en el reclusorio regional, donde deberá responder por los hechos contenidos en el Proceso Penal 35/2017.

Ciudad de México.- Muchas jóvenes a la edad de 15 años tienen varios pretendientes que, en su mayoría, son adolescentes de la mimas edad.

Un día Laura, una menor de 15 años, recibió un mensaje a su celular algo extraño, que llamo mucho su atención, ya que decía que la extrañaba y que no dejaba de pensar en ella.

"No he dejado de pensar en ti ni un instante"

"Haría lo que fuera por volverte a ver"

"Dame la oportunidad de tratarte".



Esos mensajes parecieran que se los había mandado un chico que la acaba a de conocer, pero no era así, en realidad provenían de su violador.

Laura, fue abusada sexualmente en el mes de julio en una residencia de Santa Fe, según el expediente FDS/FDS-6-01/801/07-2017.



HECHOS

Laura viajó desde Villa Victoria, Estado de México, para trabajar como niñera en una casa, ya que su padre había tenido un accidente que no lo dejaba trabajar.

La menor se enteró del trabajo por medio de una amiga quien la contacto con un hombre que decía ser el propietario de una residencia en Santa Fe, los padres de ella le permitieron tomar el trabajo.

Llegando a CDMX en la terminal de autobuses de Observatorio la recogió un hombre, de aproximadamente 35 años de edad, bajo de estatura, moreno claro, complexión media y con una cicatriz en la mejilla derecha, el cual se presentó como el patrón de la casa, pero era el chofer, según la investigación de la Procuraduría de Justicia capitalina.

El supuesto dueño de la casa que resultó ser el chofer, violó a Laura mientras que estaban solos.

Según la carpeta de investigación, el supuesto agresor contactó vía WhatsApp a Laura días después, para convencerla de que se vieran.



"Hola, cómo estás, nena, espero no molestar. Me gustaría saber si te puedo llamar. No he dejado de pensar en ti ni un instante.



"Haría lo que fuera por volverte a ver. Te pondría tus recargas mensualmente si tú me lo permites, con tal de tener comunicación contigo.



"Estoy a tu disposición, haría lo que sea que tú me pidas, espero no te molestes. Dame la oportunidad de tratarte, solo quiero una oportunidad, no me la niegues, te lo suplico", se leía en los mensajes.



Laura al ver los mensajes se asustó y no contestó, de inmediato le dijo a su padre, el cual reportó el hecho a la Fiscalía de Delitos Sexuales, por lo que ahora los agentes buscan al hombre el cual se sabe tiene una cicatriz en el cachete.

