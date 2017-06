Dice: "voy a ser madre"; y la despiden de su trabajo

Ciudad de México.- Las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones como lo evidencia una joven mujer oficinista, quien minutos antes había comunicado la alegría de su primer embarazo en la oficina, y en forma inmediata es llamada por su jefe y tratada en forma grosera con una actitud de misoginia, para ser despedida con una liquidación de dos mil pesos.

El empleador le dice que "no nos sirve durante su maternidad", "ya no me quite el tiempo y que cualquier cosa lo platique con la secretaria", ya que le dará dos mil pesos para que se vaya.

Muy atenta escucha cuando su empleador le dice no me sirve embarazada en la oficina.

La joven quien presintió que sería "corrida" de su trabajo, narra en un video que se hizo viral el ambiente de la oficina después de que comunicó su embarazo, y al iniciar la grabación externa: "Le acabo de decir a mi jefe que estoy embarazada y siento que me va despedir. Por eso estoy haciendo este video para grabar el despido".

Efectivamente su corazonada resultó cierta, la joven mujer con lágrimas en su ojos escucha la forma grosera como se refiere a su maternidad, pese a que ella le dice a su empleador que es madre soltera, y a lo cual le responde que "...eso para mi es totalmente irrelevante, pasa con mi secretaria, yo que culpa tengo. ¿Porque me tengo que hacer responsable por cosas que soy totalmente ajeno?, no lo tomes a mal, pasa con mi secretaria, ella tiene el cheque listo. Te va a pedir que firmes unos documentos y te reitero que te deseo bien en esta nueva etapa de su vida".

El jefe insiste que no esta contra de los niños y de cualquiera que inicie una familia; pero aseguró que cuando se le contrató se le dijo que este trabajo demandaba mucho tiempo. Ante ello, dijo que la empresa no estaba dispuesta a esperar que se diera la gestación de los nueve meses, el alumbramiento, las licencias de maternidad y las faltas que iba a tener porque el niño se iba a enfermar y lo iba a llevar a la escuela.

Insiste el empleador que le da gusto porque la joven trabajadora será madre, pero le reitera que antes de que se embarazara debió haber pensado la forma de como iba a mantener su hijo y los descendientes que Dios le diera.

En estas condiciones le ratificó que "lamentablemente" no le servía, porque el trabajo de su oficina demanda mucho tiempo y los proyectos deben de estar coordinados al cien por ciento.

Finalmente, no le tocó el corazón cuando le dijo que era madre soltera y a lo cual respondió que "dejamos muy en claro como son las condiciones, nos sirves como trabajadora y no como mamá". Finalmente se despidió y le deseo lo mejor en esta etapa nueva de tu vida.