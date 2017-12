Diputados de Michoacán buscan reconocer derechos indígenas

Morelia, Michoacán.- “El estado debe reconocer a los pueblos y comunidades indígenas personalidad jurídica de derecho público y el goce de derechos sociales, así como patrimonio propio”, afirmó la diputada Rosa María de la Torre Torres quien este miércoles presentó la iniciativa para reformar el artículo tercero de la Constitución Política del estado.

Por ello es que, en caso de aprobarse, estas reformas permitirán la autonomía de comunidades indígenas para gestionar y comprobar de manera directa los recursos necesarios para su gobernabilidad, con base en sus usos y costumbres, argumentó la legisladora.

La diputada, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, explicó que actualmente la Constitución local señala que el estado “reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como personas morales con personalidad jurídica y patrimonio propio para ejercer derechos y contraer obligaciones”.

De la Torre Torres señaló que lo anterior acorta las aspiraciones de autodeterminación ya que las deja en un estado de reconocimiento jurídico que imposibilita el ejercicio de sus derechos como pueblos y comunidades subyugadas a las figuras estatales y municipales.

“La iniciativa que presento va encaminada a reformar el artículo tercero, para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas del estado una personalidad jurídica de derecho público y del goce de derechos sociales, favoreciendo a que las autoridades del estado y los municipios deban favorecer la eficacia de los derechos que involucran a los pueblos y comunidades indígenas”, agregó la legisladora.

Al respecto, la propuesta reconoce el carácter jurídico de personas morales de derecho público para todos los efectos que se deriven de sus relaciones con los gobiernos estatal, municipales, así como con terceras personas, no como personas morales en el ámbito privado.

De aprobarse esta iniciativa, permitirá otorgar la posibilidad de reconocer la representación y garantizar la implementación de las medidas que resulten necesarias para que puedan demostrar dicha personalidad.

Para ello, explica el documento, se han tomado en cuenta las prácticas, costumbres y sistemas normativos internos de las comunidades y permiten objetivar los sistemas normativos de las comunidades indígenas, que pueden no ser escritos, como lo es principalmente el michoacano.

Comuneros exigen esclarecer asesinatos en Michoacán

Dichas acciones también afectaron las localidades de Los Reyes y Peribán

Uruapan, Michoacán.- La tarde de este sábado, comuneros bloquean la carretera Uruapan-Los Reyes para exigir el cumplimiento de compromisos al gobierno del estado.

Dicha manifestación, también se debe a los hechos violentos de los que actualmente son víctimas.

Los comuneros se instalaron en la localidad de Paquicho, localizada en esta demarcación de Uruapan.

Los bloqueos se realizaron cerrando el paso con vehículos, piedras, ramas, además de un importante grupo de personas entre los cuales también hay niños.

Dichas acciones afectaron las localidades de Los Reyes, y Peribán. Por tal motivo, automvilistas tomaron rutas alternas para llegar a su destino, inclusive han usado brechas, donde los indígenas cobran una cuota por dejarlos circular. De acuerdo a información de La Voz de Michoacán.

PGJE recibe demandas de habitantes de Arantepakua

Habitantes indígenas de dicha localidad exigen que se esclarezcan los asesinatos de cuatro pobladores, rechazaron la posibilidad de exhumar los restos de las víctimas

Morelia, Michoacán.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dará puntual atención y seguimiento a los planteamientos externados este jueves por pobladores de la comunidad de Arantepakua, con relación a los hechos registrados el pasado 5 de abril.

El titular de la Fiscalía Anticorrupción, Lauro Pallares Ramos, atendió a una comisión de pobladores de Arantepakua, quienes acompañados por el visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Velazco Pérez, manifestaron inquietudes con relación a hechos en los que, de acuerdo con su testimonio, murieron cuatro personas de su comunidad.

Durante el encuentro, la PGJE por medio de un comunicado informó, que recibió cuatro denuncias por posibles hechos constitutivos de delito, las cuales canalizará a las fiscalías respectivas para que se les dé el trámite que por derecho proceda.

La resolución

Los habitantes y las familias afectadas rechazaron la posibilidad de exhumar los restos de las víctimas para que sean sometidos a exámenes que determinen si efectivamente fallecieron por lesiones causadas por elementos de la Policía Michoacán.

“Por usos y costumbres no se pueden realizar ese tipo de estudios, porque para nosotros la muerte es algo sagrado, algo respetable, cuando los entierran ya no deben ser movidos, pero sabemos que eso (las muertes) fue por el operativo, no hay otra cosa que argumentar, hay evidencias, fotos, vídeo, ahí no podemos decir que no”, aseguró Simón Jiménez.

A pregunta expresa sobre la determinación de presentar la denuncia ante la fiscalía estatal, dependencia que también participó en los hechos violentos del mes de abril, los comuneros señalaron que antes de acudir a la Procuraduría General de la República, buscarán agotar las instancias locales, y de no resolverse, en un segundo paso acudirían a las autoridades federales o incluso, a organismos internacionales.