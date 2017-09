Diputados piden a Senado analizar pase automático a Fiscal

Ciudad de México.- Ante el falta de acuerdos para instalar la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el coordinador PRI en San Lázaro, César Camacho instó a su homólogo en el Senado, Emilio Gamboa a que analice, estudie y discuta la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que elimina el pase automático de procurador a Fiscal General.



En conferencia de prensa en la sede nacional del PRI, acompañado de propio Emilio Gamboa y su dirigente nacional Enrique Ochoa, Camacho Quiroz expresó que ante la cortina de humo puesta por el PAN de que el tricolor quiere el pase automático para el actual procurador Raúl, Cervantes, le pidió a Gamboa que analicen la iniciativa del Ejecutivo.



Gamboa Patrón dijo que lo analizarán porque si bien se encuentra entre sus 20 prioridades legislativas no ha sido discutido al interior de su grupo parlamentario, ni con otras bancas, pero sobre todo porque el Senado tiene como prioridades sacar al nombramiento presidente del IFT, nombramientos diplomáticos y la Ley de Ingresos.



“Nadie me ha pedido este tema, pero se tendrá que platicar, analizar y discutir…Este exhorto, con el respeto que me merece la Cámara de Diputados y más con la amistad de mi amigo César Camacho, no tengan la menor duda que vamos a desahogar la agenda legislativa dentro ellas está la iniciativa del Presidente”.



Gamboa Patrón dijo buscará a los grupos parlamentarios para elaborar una agenda de temas, pero dejó en claro que nadie le puede fijar fechas.



Por su parte, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa responsabilizó al presidente nacional del PAN Ricardo Anaya, por detener los trabajos de la Cámara de Diputados al impedir la instalación de la mesa directiva porque no quiere explicar el origen de su patrimonio.



“Anaya se inventó un problema donde no lo hay, la postura del PRI siempre ha estado clara en la iniciativa del presidente de la República, cuando Anaya necesitaba refuerzos para justificar al interior de su partido su enriquecimiento inexplicable se inventó un problema que no existe”, dijo.

AGENDA DEL PRI EN EL SENADO: PASE AUTOMÁTICO

El PRI en el Senado revisará la iniciativa presidencial para eliminar el pase automático del actual titular de la PGR, Raúl Cervantes, a la Fiscalía General, para aprobarla en el “corto".

Así lo anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa.



En conferencia de prensa en la sede nacional del PRI, Gamboa aceptó el exhorto que le hizo el coordinador de los diputados priistas, César Camacho, para que el Senado entre al tema que mantiene “trabada” la instalación de la Mesa Directiva en San Lázaro.



Sin embargo, apuntó que antes de revisar el tema del fiscal, tienen que atender el vencimiento constitucional del nombramiento del presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como de 14 embajadores y dos cónsules, y la Ley de Ingresos.



En su turno, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, enfatizó que aunque el nombramiento del Fiscal General era parte de la agenda del Senado, es Ricardo Anaya quien tendió esta “cortina de humo”, para encubrir su enriquecimiento ilícito.



En respuesta, el PAN reprochó, en un comunicado, “el cinismo de estos tres personajes a la hora de criticar a Ricardo Anaya, el cual ha transparentado de forma total su patrimonio, algo que jamás han hecho ni Enrique Ochoa, Emilio Gamboa y César Camacho”.