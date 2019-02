Diputados urgen frenar ola de violencia de género 

Ciudad de México.- Un llamado a los tres órdenes de gobierno realizó la Cámara de Diputados, para aplicar acciones que permitan acabar con la violencia feminicida contra las niñas y mujeres del país.



En un tema que se abordó al final de la sesión y con salón de plenos prácticamente vacío, diputadas de las diferentes fracciones exigieron que las diferentes autoridades hagan algo para parar la ola de asesinatos contra las mujeres.



La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que en el ámbito de sus respectivas competencias implementen acciones contundentes, eficaces y efectivas, conducentes a terminar con la violencia feminicida ejercida contra las niñas y mujeres del país.





La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades de seguridad y procuración de justicia de las 32 entidades federativas, en particular las que se encuentran con declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, para que informen sobre la situación de violencia de género y feminicidios, así como las acciones, protocolos, estrategias y resultados en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres, la prevención, persecución y castigo de los feminicidios, así como las garantías de no repetición para las mujeres y niñas", cita el acuerdo aprobado por unanimidad.



También se solicitó a la Secretaría de Gobernación federal para que le informe sobre el Diagnóstico Nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, y otros estudios complementarios para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención y sanción y erradicación de violencia contra las mujeres.



Violencia contra las mujeres. | EL DEBATE

La perredista María Guadalupe Almaguer reprochó que hay serias deficiencias en los mecanismos de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito estatal, municipal y nacional.



Dijo que es ahí donde se requieren fortalecer las acciones en favor del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

No hay claridad ni aplicación correcta de los recursos, teniendo como consecuencia a estas deficiencias el incremento a la violencia hacia las mujeres y el lamentable aumento de feminicidios contra menores de edad: niñas.



La priista Ana Lilia Herrera llamó a los Gobiernos a pasar del dicho al hecho y dejar las palabras huecas.



Señaló que además de exigir a los gobiernos a que no bajen la guardia y que establezcan estrategias integrales y transversales, hacia un llamado a las diputadas de Morena.



El silencio de muchas de nosotras no solo es omisión, también es sumisión y eso también reproduce la desigualdad que vive nuestra sociedad.



Reclamó que se hubiera aprobado hoy una ley a modo para Paco Ignacio Taibo, a pesar de sus expresiones de violencia y discriminación hacia las mujeres.



También recordó que la mayoría de Morena intentó desaparecer las unidades de género de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal o eliminar los recursos destinados para apoyar a las mexicanas en la prevención y atención a víctimas de violencia con albergues, lo cual se evitó.



Pero encontramos oídos sordos a la reducción del presupuesto a estancias infantiles. A la reducción del presupuesto para escuelas de tiempo completo cuando tres de cada diez hogares en este país, prácticamente el 30 por ciento, están jefaturados por una mujer y requieren políticas públicas adecuadas para darle seguridad a su familia.

Los diputados piden más acciones de los tres órdenes de gobierno ara proteger a las niñas y mujeres. | Especial

¿Van a privilegiar la lealtad antes que los resultados? ¿Impondrán un régimen moral antes que respetar el constitucional, al cabo que tienen la mayoría para modificar la ley?.



Cuestionó que el Gobierno pida a las "madrecitas" del país ayuda para persuadir a sus hijos para que no cometan delitos, y ahora pretende que las abuelas cuiden a los nietos.



Expuso que es necesario trabajamos en los presupuestos, en acciones específicas para que no haya impunidad y ser mujer no sea sinónimo de vulnerabilidad.



Por MC, Martha Angélica Tagle afirmó que no ha cambiado nada desde que, hace dos meses, también protestaron en contra de los asesinatos de mujeres en Ecatepec.



Hoy estamos nuevamente aquí con mucho menos público, sin que haya cambiado nada. A esas mujeres no nada más las están matando los feminicidas. Las están matando todas las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que no hacen lo que les toca hacer para atender una denuncia de violencia, reclamó.



Advirtió que la violencia no solamente es cuando matan a una mujer, sino que empieza desde el momento en que se considera muy gracioso un chiste misógino o no le da importancia a temas de mujeres, como hablar de los feminicidios.



Llamó a que la fuerza de las mujeres en la Cámara sirva para llamar a comparecer a funcionarios y expliquen qué están haciendo para poner un alto a la violencia contra las mujeres.



Ese es nuestro trabajo y ya no basta con discursos en esta tribuna. Tenemos que actuar, mujeres, y tenemos la fuerza para hacerlo, señaló.