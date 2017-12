Doctora que posó con pie amputado sigue en lucha

La doctora Ana Paulina Sánchez Palafox —que fue cesada por el Seguro Social e impedida de por vida para continuar sus estudios de especialidad en Anatomía Patológica, tras posar junto a un pie amputado— recibió un citatorio de la Procuraduría General de la República (PGR), en esta ciudad, para declarar sobre el caso.

La joven, procedente de Tingüindín, Michoacán, aseguró que tenía tres días sin ser atendida porque el personal de la dependencia alegó tener mucho trabajo, por lo que expresó su temor al abogado Ofelio Garza de que le imputen más cargos por evasión de la justicia.

El defensor de la doctora, acusada de “hacer mal uso de las instalaciones del IMSS”, reveló que tras insistir aceptaron tomar en la dependencia su declaración por escrito, pero le pidieron regresar a ratificarla.

Foto: El Horizonte

Explicó que Sánchez Palafox no puede permanecer mucho más tiempo en la ciudad, debido a que no cuenta con los recursos necesarios para mantenerse y tiene nueve meses sin poder trabajar.

La fotografía que la implicó en un proceso penal se divulgó el 17 de marzo del 2017 y se volvió viral, aunque ella ha alegado que no tomó la imagen ni la subió a la red.

La doctora que laboraba como residente de tercer año en el Hospital de Altas Especialidades No. 25 del IMSS comentó que como parte del procedimiento interno, se deben tomar fotografías de las piezas anatómicas sujetas a estudio, y para tal propósito existe una cámara.

Declaró que ese día la cámara estaba descompuesta y tuvieron que utilizar el celular de una compañera, también residente, que había ingresado al departamento de Patología 17 días antes del incidente.

En su defensa precisó que mientras manejaban la extremidad inferior, un compañero médico les tomó fotografías y devolvió, posteriormente, el celular a su propietaria.

Al día siguiente, dijo Sánchez Palafox, se enteró de que una de esas fotos se había difundido viralmente en las redes sociales, y el domingo 19 de marzo, ella y su compañera fueron citadas en la Clínica 25, donde se les notificó la rescisión laboral, y las obligaron a firmar su despido, sin ser escuchadas ni ofrecerles el derecho a defenderse.

Ana Paulina comentó que es falso que haya estado posando con el pie amputado y que se limitaba a desarrollar su trabajo. Argumentó que en una mano sostenía una sierra quirúrgica y en la otra detenía la “pieza sujeta a estudio”.

Reconoció que alzó la vista cuando el médico Luis Villalba Monreal dijo “foto”, pero precisó que no autorizó, no tomó y no subió a internet la polémica imagen.

Destacó que fue cesada injustamente e impedida de continuar sus estudios por resolución de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, que consideró que la joven incurrió en una falta a la ética profesional, y determinó no autorizar su reubicación a otra unidad.

La profesionista explicó que la resolución legal trunca sus sueños de concluir la especialidad, de la cual sólo le faltaba un año, y lamentó que tampoco podrá desarrollar su profesión en el sector público de salud, por “una falta que no cometió”.

El abogado Garza expresó que si se castigara a todo el personal con el mismo rigor que a la doctora Sánchez Palafox, el IMSS se quedaría sin trabajadores, pues abundan las fotografías donde distinguidos médicos y delegados del Seguro Social aparecen mostrando piezas quirúrgicas o realizando cirugías.

Sánchez Palafox dijo que lo único que busca es que se le permita desarrollar su profesión y recalcó que no quiere dinero, pues se le ha pretendido indemnizar a cambio de que se olvide de su litigio y aseveró con eso no se podrían pagar todos los años de estudio y sacrificio, invertidos en su futuro.

Inhabilitan año y medio a doctora por polémica foto

Nuevo León.- La doctora Ana Paulina Sánchez Palafox recibió una sanción administrativa que la inhabilita para desempeñar durante un año y medio cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público, mientras su compañera Carolina Guadalupe Domínguez García fue inhabilitada por tres años.

La notificación fue realizada este lunes a las interesadas, por el Organo Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, que analizó el expediente 0186/2017, instruido contra las doctoras residentes de la clínica 25 del IMSS en Monterrey, a raíz de la difusión de una fotografía que se volvió viral en redes sociales.

Foto: Grupo Multimedio

El Órgano Interno de Control que preside un representante de la Secretaría de la Función Pública, pero donde el IMSS “actúa como juez y parte”, dijo el abogado Ofelio Garza Rodríguez quien representa a la doctora Sánchez Palafox, determinó que la doctora no causó daño patrimonial ni obtuvo un lucro, pero con su actuar “no ponderó los intereses del Instituto”.

Garza Rodríguez puntualizó que si bien la semana pasada se le avisó por teléfono a la doctora que sería inhabilitada de por vida, la sanción de un año y medio continúa siendo excesiva, porque su defendida "es inocente", y además no existe una reglamentación aplicable a la falta que se le atribuye.

El asesor legal de la doctora comentó que una de las vías para combatir la sanción es mediante un juicio de nulidad que tardaría en resolverse dos años, es decir, seis meses después que la joven profesionista de 28 años de edad haya cumplido el castigo impuesto.

Pero está por resolverse un recurso de queja ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Poder Judicial de la Federación, presentado a raíz de una negativa de amparo indirecto solicitado por la doctora Sánchez Palafox ante su ilegal despido, en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil y del Trabajo, señaló el abogado Garza Rodríguez.

En ese sentido, asentó el asesor legal, si el Tribunal Colegiado les da la razón, la doctora tendrá que ser reinstalada de manera inmediata en su plaza como médico residente que estudia el tercer año de la especialidad de Patología Anatómica. Pero si le niegan su derecho al trabajo y a la educación, no les quedaría más remedio que acudir ante la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Foto: Nuevo Laredo. tv

La tarde de este lunes, la doctora Sánchez Palafox recibió otra noticia negativa, por parte de la oficina del director general del IMSS, Mikel Arriola, al notificarle que el funcionario no puede acceder a su petición de interceder para su reinstalación, pues recibió información de la delegación del Seguro Social en Nuevo León, en el sentido de que la solicitante presentó una demanda laboral contra el Instituto, “por lo cual se deberá de estar a resultas del mismo, razón por la cual resulta improcedente acceder a su petición”.

Con información de El Universal