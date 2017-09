Novedosa técnica salva la vida de una bebita

Saltillo, Méx.- En el estado de Coahuila se realizó una operación sin la utilización de un bisturí para introducir los intestinos de un bebé, reduciendo los riesgos e infecciones de la recién nacida, de nombre Alina Sofía Rodríguez Quezada, así como resultados estéticos más aceptables, afirmó Carlos Iván Oyervides García, director del Hospital del Niño.

Desafortunadamente experimento la malformación conocida como gastrosquisis desarrolla un orificio en el abdomen provocando que el estómago y los intestinos se formen afuera del cuerpo del bebé, explicó Oyervides García, lo que implicaba someter a la bebé a quirófano para su corrección.

Aunque, a casi un mes que se llevó a cabo por primera vez en el estado la técnica del separador quirúrgico tipo Alexis, que consiste en introducir los órganos a través de un dispositivo con dos anillos y una cavidad estéril, dio a conocer Ben David Valdés Ramos, jefe del Departamento Neonatal en el nosocomio infantil.

Cuando los órganos se encuentran dentro del cuerpo, se cubre el orificio con un parche hidrocoloide que mantiene unidos los bordes de la herida, para que, sin necesidad de alguna sutura, al cabo de 14 días, permita un resultado estético más aceptable.

Según el medico esta técnica reduce la estancia hospitalaria, la nutrición parenteral,, el riesgo de infecciones o la necesidad de transfusiones de sangre, además, tiene resultados funcionales y estéticos más aceptables, pues no existe la necesidad de una cirugía o anestesia dado que el procedimiento se lleva a cabo en la cama del paciente.

CASO ESPECIAL

La pequeña por primera vez con este procedimiento, tiene como nombre Alina Sofía y nació el pasado 15 de agosto, pesando 2 kilos 150 gramos.

Su madre, Dariela, originaria de Nava, Coahuila, agradeció la intervención de los médicos, pues gracias a este procedimiento no ha sido necesario utilizar fórmula especial o cuidados intensivos.

“Llora, come y duerme como un niño normal, no veo una diferencia en mi bebita, gracias a Dios, después de darla de alta no ha tenido ninguna complicación”, comenta Dariela.