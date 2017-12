Documental mexicano "Tempestad", fuera de los Oscar

Finalmente el documental mexicano "Tempestad", estrenada en la Berlinale y que buscará el Goya español, quedó fuera de la carrera por el Oscar de la Academia de Estados Unidos.

Esta noche se dio a conocer la lista de nueve largometrajes semifinalistas que buscarán alzarse con la estatuilla en Lengua Extranjera, siendo la chilena "Una mujer fantástica", la única de habla hispana.

En octubre pasado, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, el actual presidente de la Academia americana, John Bailey, había elogiado la historia de Tatiana Huezo, sobre dos mujeres golpeadas por la violencia y abuso de autoridad en México.

“Es una película muy importante, estoy orgulloso que México haya presentado un documental hecho por una mujer, es muy valiente haber presentado un documental que habla de las experiencias difíciles y traumáticas que las mujeres deben observar en su regreso a casa”, dijo Bailey en esa ocasión.

"Una mujer fantástica", reconocida la semana pasada por el Premio Fénix como Mejor Película Iberoamericana y nominada al Globo de Oro, gira sobre una mujer que tras la muerte de su pareja, se enfrenta a los obstáculos y prejuicios de ser transexual.

Por la carrera final en la categoría se encuentran "In the Fade" (Alemania), "On Body and Soul" (Hungría), "Foxtrot" (Israel) y "The Insult" (Líbano).

La lista se completa con "Loveless" (Rusia). "Félicité" (Senegal), "The Wound" (Sudáfrica) y "The Square" (Suecia).

Las nominaciones definitivas se darán a conocer el 23 de enero. Con información recabada de El Universal.

“Tempestad”, la apuesta de México para el Oscar y los Goya

El filme le mereció a Tatiana Huezo, el premio Ariel del cine mexicano a la mejor dirección este año.

La película Tempestad de Tatiana Huezo, es la apuesta de México este año para el Oscar y los Goya.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció hoy miércoles que buscará una nominación a ambos premios con este documental, sobre una mujer encarcelada en una prisión dominada por el crimen y una madre que busca a una hija desaparecida.

“Representa un tiempo nuestro, un tiempo de impunidad y de violencia”, expresó Tatiana Huezo, quien estuvo presente en la conferencia de prensa de la academia.

“Lo hace a través de dos mujeres y ese es también el rostro de México”.

Las nominaciones al Oscar serán anunciadas el 23 de enero del 2018, mientras que los Premios de la Academia serán entregados el 4 de marzo.

Los Goya se entregarán el 3 de febrero; aún no se ha anunciado la fecha de las nominaciones.

México ha sido nominado al Oscar a la mejor cinta de lengua extranjera en ocho ocasiones.

La más reciente en 2011 con Biutiful de Alejandro González Iñárritu, ganador de dos Premios de la Academia a la mejor dirección, por Birdman y The Revenant. Hasta ahora el país no ha ganado la codiciada estatuilla.

En los Goya el cine mexicano ha sido postulado en 16 ocasiones y ha ganado dos premios a mejor película extranjera de habla hispana: por El callejón de los milagros de Jorge Fons (1996) y Lo que importa es vivir de Luis Alcoriza (1987). Con información de AP.

