Domínguez pide rapidez en elección de candidato del PAN

Querétaro, México.-El gobernador Francisco Domínguez Servién exhortó al Partido Acción Nacional para que “sea rápido” el proceso para definir el método de elección de candidato o candidata a la presidencia de la República.

Ante el “avance” de otros partidos en la definición de sus representantes, dijo que deben determinar quién los representará y si el Frente Ciudadano irá junto en la elección o no.

La noche de este lunes, los gobernadores del país, que representan la bandera del Partido Acción Nacional (PAN), se reunieron con el dirigente de su partido, Ricardo Anaya Cortés, para hablar de los tiempos y métodos que los llevará a definir a su representante en las boletas electorales.

“En la dirigencia nacional no sabemos cuál es el método qué se tiene que hacer, lo que sí es hacer un llamado a que sea rápido porque las otras fuerzas ya tienen candidato, ya tienen cara y entre más pronto salgamos, seremos más competitivos”.

En entrevista, previo a la reunión con los gobernadores y el presidente del PAN, el mandatario queretano expresó que ni el Frente Ciudadano por México (que conforman el blanquiazul, el PRD y Movimiento Ciudadano) ni los partidos en lo individual han definido método de elección de candidatos.

Sin embargo, la reunión nocturna permitiría delinear el rumbo de ese proceso de elección o designación; agregó que, ante las aspiraciones de algunos actores políticos, podría disolverse este Frente Ciudadano, aunque dependerá justamente de cómo definan a su representante.

La semana pasada, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, también urgió al Frente a tomar una decisión; agregó que, de no lograr consensos en esta alianza, buscará la candidatura por el Partido de la Revolución Democrática.

“Todavía no empieza esto hasta que tengamos candidatos […] ha habido voces como Mancera que pertenece al PRD y es uno de los suspirantes. Si no quedara claro el método del Frente, lo dijo la semana pasada (Miguel Ángel Mancera) buscará ser candidato del PRD, esto implicaría que no habría Frente, pero se está trabajando y en la noche sabré más”.