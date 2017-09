Dona sus órganos a pesar de padecer hipertensión

Acapulco.- Un nuevo héroe en la donación de órganos, se trata de un padre de familia, de 63 años de edad, donó sus córneas.

En la Delegación Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la doctora hija del paciente donador, acepto que su padre donará sus córneas y así beneficiara a dos personas, mejorando así su calidad de vida.

Tras sufrir una crisis hipertensiva que le ocasionó sangrado cerebral severo, el paciente, originario de Acapulco, y quien era padre de una médica especialista del Hospital General Regional (HGR) No. 1 Vicente Guerrero, se convirtió en donador de los tejidos, pues debido a la gravedad del daño fue imposible procurar otros órganos.

Imagen Temática. Foto: El Universal

La doctora, expresó su reconocimiento a las acciones emprendidas por el Instituto para la procuración de órganos y tejidos con fines de trasplantes, mostrándose sensibilizada por los recientes casos de donación de un menor de 12 años de edad, y de un joven padre de familia de origen indígena, situación que la motivó a “tener el mismo gesto”.

El coordinador hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con fines de trasplante del HGR Vicente Guerrero N° 1 del IMSS, Anwar Hernández Paz y Puente, explicó que las córneas fueron trasladadas al Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto para su trasplante a los pacientes.

Imagen ilustrativa. Foto: El Universal

Cabe mencionar que en el país existe 21 mil personas esperando recibir un órgano o tejido; el doctor aclaró que, aunque una persona padezca una enfermedad como diabetes, hipertensión y estén bajo tratamiento médico “si pueden” ser donadores.

“Una de las cuestiones de la hija, en su momento, era que no creía que su papá no podía ser donador porque su papá era hipertenso y tomaba medicamentos por problemas del corazón y ella pensaba que no iba a ser posible, pero al informarse, enterarse que esto no es contraindicación, se llevó a cabo la donación y ella finalmente aceptó”, explicó.

Imagen ilustrativa. Foto: El Universal

El delegado del Instituto en Guerrero, Reyes Betancourt Linares resaltó la importancia de que la población en general haga conciencia de esta necesidad y se congratuló porque este mensaje ya ha sido transmitido y aceptado por los trabajadores IMSS, quienes han comprendido las acciones para aceptar en vida esta posibilidad llegado el momento.

En lo que va del año, informó Digital Guerrero la Delegación Guerrero ha concretado siete procuraciones, dos multiorgánicas, logrando la procuración de dos hígados, cuatro riñones, un corazón y 14 córneas.