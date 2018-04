Videgaray: Quien toma decisiones en la Casa Blanca es Trump

Ciudad de México.- El Canciller Luis Videgaray negó tener una relación cercana con Jared Kushner, yerno y asesor de Donald Trump, y reiteró que el Presidente de Estados Unidos es quien toma las decisiones.

En un encuentro con integrantes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) definió como inédita la relación actual con ese Gobierno.

Luis Videgaray.

“Es un error de apreciación, que entiendo que se presta muy bien para la especulación política, es tal vez más interesante hablar, desde el punto de vista de editoriales, acerca de una concentración en una persona, pero esto, objetivamente, y los encuentros son públicos, no corresponde a la realidad", dijo.

Según la firma Deloitte, que transmitió fragmentos del encuentro vía Twitter, el Canciller se refería a una relación particularmente cercana con Kushner, en comparación con otros actores del Gobierno de Estados Unidos.

No nos confundamos, la persona que toma las decisiones en la Casa Blanca se llama Donald Trump.

El analista y presidente del Comexi, Luis Rubio, quien moderó el evento, preguntó al funcionario cómo se define la política exterior de México en la era Trump.

"Inédita", respondió Videgaray.

Donald Trump. Foto AP

"En mi experiencia, llegando a la Cancillería, ante este reto, lo primero que hice fue hablar con mucha gente, algunos están aquí, conocedores de muchos años, expertos en la relación con Estados Unidos, y una conclusión a la que llegué muy rápido es que frente a Donald Trump no tenemos manual, no hay instructivo, no hay un libreto al qué acudir".

El encargado de la política exterior de México aseguró que las agravaciones emitidas desde Estados Unidos tienen consecuencias en el ánimo de los mexicanos, lo que consideró importante que supieran en aquel país.

En otros temas de la diplomacia nacional, Videgaray advirtió que no pueden ser omisos o indiferentes ante un desmantelamiento sistemático de la democracia representativa en Venezuela.

Nuestra participación ha consistido en elevar la voz para que las negociaciones culminen pacíficamente y beneficien al pueblo venezolano.

Sobre la relación con China, dijo que el objetivo es incrementar las exportaciones y atraer inversión, para lo cual se estableció un fondo México-China, que es administrado por el Banco Mundial.

Destaca relación con Tampa

El Secretario de Relaciones Exteriores destacó la importancia del puerto de Tampa, Florida, en la relación comercial entre México y Estados Unidos.

Previamente, el Canciller se reunió con el Alcalde de esa ciudad, Robert Buckhorn, quien se encuentra en la Ciudad de México en una misión comercial.

Según un comunicado, ambos funcionarios dialogaron sobre la relación.

"A la fecha, mantiene rutas con los puertos de Altamira, Tamaulipas; Tuxpan, Veracruz, y Puerto Progreso, Yucatán, que han contribuido a que nuestro País sea el cuarto destino más importante de sus exportaciones", destacó la dependencia.

El Secretario Videgaray destacó la relevancia del puerto de Tampa en el comercio de México con Estados Unidos.

Tanto Videgaray como Buckhorn coincidieron en la importancia del Tratado de Libre Comercio (TLC), pues, señalaron, ha beneficiado a las comunidades y empresas de ambos países, por lo que hicieron votos por una conclusión exitosa de su renegociación.

La Cancillería agregó que también comentaron temas migratorios y de desarrollo regional, sin dar más detalles.