¿Dónde están David y Miguel?

Ciudad de México.- Lo que sería un día de fiesta se convirtió en la peor pesadilla de dos familias que hoy lo único que desean es encontrar vivos o muertos a David y Miguel.

El infierno comenzó hace seis años, cuando los dos jóvenes iban viajando a Ixtapa, Zihuatanejo con el propósito de festejar los 20 años de Miguel.

"Cuando se fueron iban avisando por dónde iban, mandaron un mensaje diciendo -llegando a Ciudad Altamirano ja ja ja- y a los cinco minutos Miguel manda un mensaje a un amigo de ellos diciendo -se suben a David, llámale a su mamá- cuando supe eso, comencé a llamar a mi hermano, mínimo fueron como 200 veces, de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, David me contesta llorando diciendo que está en problemas, le quitan el teléfono a mi hermano y me contesta una voz rara yo no entendía nada le pregunté si eran policías y me dijeron que no, que se trataba de un secuestro", cuenta Deborah Ramírez, hermana de David.

Los jóvenes tienen 6 años desaparecidos. Foto: Facebook

La joven relata que ese momento fue un golpe muy duro para ella y se le bajó la presión, al poco tiempo se comunicó con su mamá para avisarle lo que estaba pasando con su hermano.

Deborah indica que le pidieron dinero a su mamá para el rescate de David y que su primera reacción fue llamar a la Policía Federal, después de llamar, llegaron para empezar con la negociación, la cual duró diez días, después de esos días cuenta que se presentaron muchas anomalías por parte de las autoridades.

"Para empezar cada vez que nosotros hacíamos las llamadas se hacía una geolocalización, se hizo la negociación del celular de mi hermano y nunca sacaron esa geolocalización para hacer un rescate, luego cambiaron de secuestrador, nos pusieron a otras personas y otras ubicaciones".

Memorial en su honor en la CDMX. Foto: Ricardo Nevárez/ EL DEBATE

"Nosotros hicimos nuestra investigación privada, salió el verdadero secuestrador, salió que era una banda muy grande y que posiblemente estén coludidos con las autoridades porque tenemos nombre del secuestrador, dónde vive, dónde viven sus familiares, hemos descubierto que tienen miles de personas como David y Miguel igual, privadas de su libertad y las autoridades no hacen nada".

La hermana de David indica que se han reunido con diferentes autoridades y que, en una ocasión, tuvieron que interrumpir una conferencia de Patricia Bugarin Coordinadora Nacional Antisecuestro porque les estaba faltando el respeto a las víctimas, diciendo que el autosecuestro estaba subiendo.

En este memorial han colocado fotos de los dos jóvenes. Foto: Ricardo Nevárez/ EL DEBATE

"De David y Miguel ya no hemos sabido nada desde la prueba de vida que fue el 15 de enero del 2012 cuando se realizó el pago, las autoridades en los últimos tres meses han dado información falsa a pesar que ya tiene la orden de aprehensión la cual tardó año y medio en salir, ahorita llevamos cuatro años y medio para que se ejecute y todavía nada, sólo agarraron a una persona por secuestro de David y Miguel y lo dejaron libre hace como medio año, nunca lo sentenciaron y ahorita están dando sus adelantos falsos, con otros nombres y ubicaciones para dar carpetazo como con otros casos.

La familia comparte que algunas personas les han prometido ayudarlos, uno de ellos fue Ricardo Anaya pero hasta la fecha nada, nunca les ayudó, Patricia Bugarin también expresan que nunca les dio una conferencia, con Roberto Ocampa de Derechos Humanos afirman que sólo los ha atendido tres veces y que cada vez que lo ven tienen que repetirle la historia, por su parte Raúl González Pérez, Comisionado de Derechos Humanos, le han hecho muchas solicitudes y no las responde.

El memorial está a un lado de la Torre del Caballito. Foto: Cortesía

"Estamos conscientes que pueden estar vivos o muertos, sólo queremos que regresen".

Para un llamado a las autoridades, las familias levantaron un memorial por David y Miguel el 5 de enero fecha en la que fueron secuestrados en el 2012 para ser escuchados, este memorial está colocado a un costado de la Torre del Caballito.