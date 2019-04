EU emite nueva alerta de viaje a México por riesgos de violencia

México.-Una nueva alerta de viaje emitió el Departamento de Estado de los Estados Unidos hacia varios destinos turísticos de México con motivo de Semana Santa, en donde recomienda a sus ciudadanos que tengan una mayor cautela, debido a los indices de delincuencia, secuestros, homicidios, robo generalizado y de automóviles.

De acuerdo al mapa de alerta de viaje de fecha 9 de abril, recomiendan a sus connacionales no viajar a los estados de Sinaloa, Guerrero,Tamaulipas, Michoacán y Colima.

Para los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Estado de México, Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit y Jalisco, colocaron una alerta amarilla que significa reconsiderar el viaje.

En el resto de los estados se marcan en gris y solamente hacen el llamado a tomar precauciones adicionales en Baja California, Baja California Sur, Yucatán, Guanajuato, Quintana Roo, Campeche, Aguascalientes, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Puebla y Querétaro.

Foto: Cortesía

Las recomendaciones de no viajar las realiza de acuerdo a los delitos y en este grupo entran Michoacán, Guerrero Colima; por delincuencia es Sinaloa y por delitos y secuestro mencionan a Tamaulipas.

La recomendaciones en general para los ciudadanos y para su empleados es no viajar después del anochecer; no tomar taxis en la calle; no confiar en vehículos con aplicaciones como Uber y también de paradas reguladas de taxis.

Es importante mencionar que la alerta señala a la mitad de México, que se encuentra en el nivel 2, y que consiste en que los viajeros deben de tomar precauciones en su recorrido.

En este mismo nivel están los países como Alemania, Italia, España, Colombia, República Dominicana, Brasil, entre otros.