El Hospital General de Acapulco trabaja de manera normal

Acapulco.- Toda las áreas del Hospital General de Acapulco están funcionando de manera normal en estos momentos, afirmó el secretario de Salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos, quien precisó que la actividad en este centro hospitalario “poco a poco está agarrando su ritmo, de tal forma que el área de quirófanos, laboratorios, especialidades y urgencias, ya estamos bien enrolados y atendiendo a los pacientes de manera adecuada”.

En una entrevista, el titular de Salud en el estado, al abordar el tema de que en el área de Urgencias no se estaba dando servicio, De la Peña Pintos explicó que durante los dos primeros días que inició operaciones en este nuevo hospital hubo señalamientos en este sentido, sin embargo en este momento la atención está cubierta en esta área.

Foto: Cortesía

El funcionario agregó que la falta de comunicación originó que se dieran malas interpretaciones, por ejemplo “ya hemos atendido partos, cirugías, operaciones de apendicitis, en tococirugía, pediatría, terapia intensiva, en el área de Urgencias, todos los servicio médico del hospital están funcionando en este momento”.

De la Peña Pintos mencionó un punto muy importante y que pasaba antes en el hospital de Ruiz Cortines, desde los Centros de Salud mandaban todo a urgencias y esto ocasionaba saturación en el servicio, de pacientes con padecimientos como gripe, diarreas, infecciones leves, que fácilmente podían ser atendidos en esas clínicas.

Foto: Cortesía

Con esto te quiero decir que “el 80% de los problemas médicos no necesitan de la intervención de un doctor o especialista, se pueden atender en la medicina de primera contacto y que no requieren una atención hospitalaria, estoy hablando de que entre el 10 y el 15 por ciento de los pacientes son de atención médica de segundo nivel y un 5 por ciento de un tercer nivel. Por ello, las urgencias deben ser realmente urgencias para no saturar esta área”.

El secretario de salud destacó que los Centros de Salud deben estar atendiendo a pacientes de medicina de primer contacto, enfermedades leves que no requieren ir a un hospital. Indicó: “eso es lo que debemos optimizar y separa, para que urgencias sea para casos que realmente lo requieran”.

Foto: Cortesía

Reiteró, De la Peña Pintos, que “el Hospital General de Acapulco está trabajando a su ritmo en todos sus servicios médicos, en Urgencias, por ejemplo, tenemos 13 paciente en este momento. Quiero hacer un llamado para que los casos médicos que necesiten realmente de una hospitalización sean evaluados correctamente”.