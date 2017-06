El Hotel Florencia vuelve a funcionar tras dos sanciones

Querétaro, México.- Fernando Martínez Garza, el coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil de Querétaro,comunicó que ya fueron levantados los sellos de suspensión en contra del Hotel Florencia.

Expresó que la empresa ya cumplió con los requerimientos realizados, luego de que un joven de limpieza cayera de una altura aproximada de 8 metros y fueran sancionados.

“Ya hicimos el retiro, como este hotel y como el resto de los inmuebles que están en el municipio revisamos que cumplan con la normatividad, en este caso en particular fuimos e hicimos una invitación, no se atendió, suspendimos la actividad e hicieron compromisos por parte del representante legal, no se cumplió y por eso fue que procedimos a hacer la suspensión”.

Mencionó que esta era la segunda ocasión en que se clausuraba el inmueble, por lo que se hizo acreedor a una multa de mil días de salario mínimo.

“La multa asciende hasta los mil días de salario mínimo por reincidencia y hemos realizado más de 100 revisiones en hoteles, y entre otros aspectos, deben contar con extintores, detectores de fuego, el personal debe estar capacitado en primeros auxilios”.

Por ultimo explicó que todos los establecimientos de este rubro tienen que realizar el trámite cada año.

Con información de: Adn iformativo