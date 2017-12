El Pirata de Culiacán convertido en noticia mundial

Si tienes una cuenta de alguna red social o has navegado por Internet en las ultimas 24 horas, lo más probable es que hallas leído algo acerca de "El pirata de Culiacán", ya sea sobre su vida, los vídeos que publicó, su controvertido estilo de vida, y la trágica manera en la que este joven de 17 años perdió su vida.

Y es que la polémica vida de esta celebridad viral ha causado tanta controversia y atención del público, que la forma despiadada en que le arrancaran la vida ha causado tanto tristeza como morbo entre la población nacional y mundial, acaparando la atención de los medios de comunicación.

El pasado miércoles 19 de diciembre, medios locales de Guadalajara y Culiacán reportaron la muerte de Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como "El Pirata de Culiacán", quien fue arremetido a balazos en el popular bar jalisqueño “Menta2 Cantaros”. Al menos 18 casquillos fueron encontrados en el lugar de los hechos.

Desde el primer momento en que se reportara el suceso, numerosos medios de comunicación de todo el país comenzaron a producir notas sobre el hecho, la vida de el Pirata, de las personas relacionadas a él, sus trabajos y ultimas horas de vida, y hasta se han publicado numerosas especulaciones sobre la razón detrás de su asesinato y quien fue el perpetrador.

En México solamente, decenas de portales noticiosos, tanto locales como nacionales, han reportado cada pequeño detalle de este personaje de las redes sociales.

Entre ellos podemos leer noticias sobre el menor en páginas como El Univeral, El país, El diario Mx, Milenio y Proceso, entre muchos otros estatales, han publicado notas con respecto al joven sinaloense, tanto en secciones policíacas, como de espectáculos y noticias de México.

Cuando nos ponemos a ver el alcance que tienen las celebridades de redes como Twitter, Youtube, Instagram y Facebook hoy en día, no es difícil entender como un adolescente que realizara un vídeo de sí mismo tomando una botella de entera vodka hasta desmayarse pudiera hacerse viral, al grado de convertirlo en un personaje reconocido entre la población mexicana.

Sin embargo, es cuando la muerte de El Pirata trasciende a medios internacionales, que realmente apreciamos la magnitud de la globalización que ha alcanzado el "mundo online" y cómo ha redefinido los conceptos de "fama" y un evento "viral".

La vida y muerte de Juan Luis ha sido reportada, explayada y hasta debatida en países como Perú, Argentina, Estados Unidos e Inglaterra.

Aun cuando pudiera a algunos no sorprenderles el alcance latinoamericano de este escandaloso crimen por la estrecha relación que existe entre muchos medios hispanohablantes, es algo que llama la atención cuando se trata de un joven que no era conocido por ningún talento en especial.

En Argentina, por ejemplo, el sitio web de infobae publicó un reportaje titulado: "Asesinaron a "El pirata de Culiacán", el extravagante youtuber que se animó a burlarse de un capo narco", entre sus noticias estelares.

Mientras que en Perú tanto en el portal de Peru.com y Peru21 se subieron semblanzas acerca de la vida del aspirante a artista, junto con fotos y videos de sus cuentas, antes de pasar a hablar de su violenta muerte.

A su vez, sitios de noticias norteamericanas dedicadas a la comunidad hispana como Univisión y El Diario de Nueva York reportaron los eventos concernientes a el pirata.

Lo trascendental del asunto es que incluso medios internacionales de habla inglesa, tanto de Nueva York como de Londres han comenzado a reportar la vida y asesinato de "El Pirata de Culiacán" en sus portales.

Por un lado, la pagina de International Business Times de Reino Unido identifica a Juan Luis como una "estrella de Instagram" y declara que su asesinato se atribuye presuntamente a emitir una serie de insultos a un narcotraficante de Jalisco.

En medios de Estados Unidos como Heavy, Earn the Necklace, quienes se dedican a transmitir noticias de celebridades y cultura popular general, han redactado artículos acerca del joven procedente de Villa Juarez, Sinaloa, escribiendo notas como:

"El Pirata de Culiacan Dead: 5 Fast Facts You Need to Know" (El Pirata de Culiacan Dead: 5 datos que necesitas saber" y "El Mencho Wiki: The Man Who El Pirata de Culiacan Badmouthed" (El Mencho Wiki: EL hombre que El Pirata de Culiacan insulto), acerca de el presunto responsable del aniquilamiento del adolescente.

Por su parte, una enorme debate se ha comenzado a plantear en México, acerca de como la Narcocultura y todos sus elementos se ha convertido en alimento de las masas y tema de culto entre las personas.

En un reportaje de La Silla Rota titulado "¿Por qué la narcocultura de Sinaloa atrapa al país?" se discute cómo la sociedad mexicana "ha llegado a una tolerancia de las conductas criminales, lo cual termina por aceptarse".

A su vez, en el momento en que nosotros como ciudadanos abrazamos la cotidianidad del crimen organizado en nuestras vidas, lo volvemos elemento de culto y exportamos la imagen de un México irreverente, inamovible, crudo e inundado orgullosamente por el delito, producto que embotellamos en imágenes y exportamos a través del mundo virtual.

Al final del día, personajes como "El Pirata de Culiacán" nos hacen reflexionar acerca de la nueva influencia que las redes sociales tienen en la cultura popular, la trascendencia que nuestras acciones en línea pueden alcanzar, y como la volatilidad de la fama puede transformar de manera estrepitosa nuestras vidas, junto con el caro precio a pagar para ser reconocidos en el mundo.