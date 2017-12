El 'Popo' emite 390 fumarolas de baja intensidad

Puebla.- Los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl identificaron 390 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua y gas, informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

En las últimas 24 horas se registraron dos explosiones; la primera generó una columna de vapor de agua, gas y ceniza, con altura de 2.5 kilómetros sobre el cráter del volcán y la segunda produjo una columna inferior a un kilómetro.

En su reporte más reciente, el organismo señaló que se detectaron dos sismos volcanotectónicos con magnitudes entre 3.3 y 2.8 y 90 minutos de tremor armónico.

El Semáforo de Alerta Volcánica permanece en Amarillo Fase 2, toda vez que la actividad registrada se encuentra dentro de los escenarios previstos para esta etapa.

Foto:webcamsdeméxico

Recordó que es posible que en los próximos días o semanas continúe la actividad explosiva, debido al aumento en el diámetro y profundidad del cráter interno del coloso, que podría rellenarse, al menos de manera parcial por un nuevo domo de lava.

En ese sentido, el Cenapred exhortó a la población y visitantes evitar acercarse al volcán por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de deslaves y flujos de lodo.

Refirió que como medidas de seguridad continúa el radio de seguridad de 12 kilómetros del cráter y el tránsito controlado entre Santiago Xalizintla y San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés.

Refuerzan medidas preventivas sobre el Popocatépetl

Cuernavaca, Morelos.- Francisco Javier Bermúdez Alarcón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), afirmó que Morelos mantiene actualizadas las medidas preventivas enmarcadas dentro del plan operativo del volcán Popocatépetl.

Tras acudir a una reunión de trabajo en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), donde se dio a conocer el estado que guarda el coloso, Bermúdez Alarcón recordó que en Morelos existe un grupo multidisciplinario, integrado por ocho secciones, denominado “Fuerza de Tarea Popocatépetl”.

Dicho grupo tiene establecidos los protocolos necesarios para la atención de emergencias, pero además mantienen una comunicación constante con la ciudadanía para brindar información verificada que dé certeza a la población.

“Estamos preparados y no bajamos la guardia”, mencionó.

Además del grupo “Fuerza de Tarea Popocatépetl”, Morelos pondrá en marcha el programa de participación ciudadana “Jóvenes Brigadistas”, que consiste en proporcionar información relevante sobre el volcán a los jóvenes de educación media superior, con la finalidad de que ésta sea replicada entre la ciudadanía de los cinco municipios cercanos al Popocatépetl.

“La protección civil la hacemos todos, por ello, la colaboración de los jóvenes es muy importante en esta época, ellos son quienes nos ayudarán a que llegue sólo información verificada para evitar rumores que mermen la tranquilidad”, comentó.

Asimismo informó que en la entidad no se cuenta con ninguna población dentro del radio del diámetro de los 12 kilómetros de seguridad del volcán, a diferencia de los estados de Puebla y Estado de México.

Aclaró que en la reunión se confirmó que el semáforo de alerta volcánica no ha sufrido ningún cambio y continúa en “Amarrillo Fase 2”.

Finalmente dijo que en Morelos se cuenta con una oficina regional de la CEPCM en el municipio de Tetela del Volcán, en la cual se monitorea la actividad del volcán las 24 horas del día y mantienen comunicación directa con el CENAPRED.

¿Es peligroso el cráter interno del Popocatépetl ?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) anunció ayer el hallazgo de otro cráter al interior del volcán Popocatépetl. El director del Cenapred, Carlos Valdés, informó que el cráter interior tiene un diámetro de 370 metros y 110 metros de profundidad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la vulcanóloga de la UNAM, Ana Lillian Martin del Pozzo, miembro del comité asesor para la vigilancia del Popocatépetl, explicó que es un cráter que está adentro del cráter principal y que estas formaciones internas son una cosa muy común en los volcanes, de hecho en 1997 se formó un cráter interno en el mismo lugar en el que está éste.

"Es un cráter interno del cráter grande, es como una boca adentro de la bocota, no altera en nada la actividad del Popocatépetl porque es el mismo proceso que ha estado ocurriendo desde 1996 cuando tuvimos los primeros casos. En 1994 tuvimos las primeras emisiones que eran del material antiguo y en 1996 se formaron los primeros domos de lava que forman boca, luego se tapan, se forman cráteres, luego otros domos, luego tenemos explosiones y así, es como un pastel, y dentro de ese pastel hay varias explosiones que forman cráteres.

"Son bastante normales, de hecho estos están exactamente adentro del cráter principal. El cráter que nosotros vemos es muy grande y adentro se han estado formando domos que al solidificarse crean tapones que cuando explotan salen como emisiones de cenizas y de fragmentos”.

Majestuosas imágenes del volcán

De acuerdo con la especialista, debemos entender que un “domo” se forma en un volcán durante una erupción lenta de lava viscosa.

Martin del Pozzo recordó que 1997 hubo caída de ceniza en la Ciudad de México y después de esto, en el mismo lugar de la explosión, encima de los domos, fue donde se formó un cráter, es un proceso en el que se tapa, explota, se vuelve a tapar y luego explota otra vez. “Se forma un domo deconstructivo y luego se destruye y forma una depresión como un hueco que sería este cráter”.

La actividad del volcán esta semana ha puesto en alerta a los residentes de las zonas cercanas. (Foto: @Popocatepetl_MX)

Ante la pregunta de ¿qué es lo que puede pasar?, la experta aseguró que “pueden pasar dos posibilidades, la primera es que siga cierta actividad con explosiones y otra es que se forme otro domo y lo tape, porque eso ha estado ocurriendo".

Hasta el momento esta nueva formación no representa un peligro o una alteración en la actividad volcánica del Popocatépetl. “Si el peligro aumentara cambiaríamos el color del semáforo, pero no han cambiando porque no representa un peligro mayor”, afirmó Martin del Pozzo.

De todos modos, recomendó a la población mantenerse informados, alejarse de las zonas cercanas y si hay cenizas, usar cubrebocas.

