"El cansancio no importa cuando se pueden salvar vidas"

Ciudad de México.- Llena de polvo, con una pala y un pico terminó su jornada por el día de hoy Monserrat Álvarez, a quien no le importó estar siete horas en la fábrica que terminó bajo los escombros de las calles Bolivar y Chimalpopoca en la capital mexicana.

"La chamba es mínima, todavía falta un ch$%#$ por hacer, hay mucha gente que quiere apoyar y está bien, pero hay mucha gente que sólo estorba, no sabe qué hacer, creo que deben prepararse para ayudar y saber cuáles son sus posibilidades", indica la joven.

El trabajo que ella y sus amigos hicieron en esta fábrica, fue romper piedra, jalar vigas, destruir las estructuras, retirar los alambres y pasar todo a la basura.

Monserrat cuenta que hay un poco de descontrol, pues cuando se alza el puño no todos guardan silencio y eso entorpece el trabajo.

"Te piden silencio y mucha gente no hace caso."

"No sólo aquí (fábrica) hay daños, en muchas partes de la ciudad, hay derrumbes y se tiene que apoyar."

AUXILIO

Hasta el momento no se sabe con exactitud cuánta gente han rescatado con vida, ni cuánta se encuentra sepultada.

"Desde la mañana y hasta ahorita sacaron varios heridos y se los llevaron a los hospitales, no sabemos cuántas personas son las que se han llevado, pues uno está concentrado en lo que está haciendo, pero el ir y venir de las ambulancias ha sido todo el día."

¡Una mano amiga! Se congregan en el zócalo para ayudar

México.- Se observa como a México no lo une la desgracia si no la solidaridad, valor que ha quedado de manifiesto desde ya hace casi 48 horas del sismo que sacudió a la Ciudad de México y a otros estados del país.

Son dos carpas las que están habilitadas en esta zona de la Ciudad, una es para recibir los víveres y distribuirlos y otra es para rescatistas voluntarios, brigadistas de médicos y enfermeras que están ayudando en las labores de rescate en diferentes puntos de la Ciudad y del estado de Morelos.

Hasta esta zona llegó María Santos quien salió de su casa dejando a sus dos hijos encargados con una vecina para trasladarse a este lugar y poder repartir café a quienes trabajan voluntariamente en estas dos carpas habilitadas.

"Me mueve estar aquí el estar agradecida con Dios por qué a mi familia y a mí no me pasó nada pero sabemos que muchas personas la están pasando mal y nada nos cuesta ayudar y ser solidarios", dijo mientras repartía el café.