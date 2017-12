El día que dije Basta, manual del perfecto emprendedor

Estas son algunas de las preguntas que a diario se hacen cientos, miles de personas mientras se preparan para ir a sus respectivos trabajos. Otros desafortunadamente no tienen lo que para muchos es una suerte hoy, ya que la crisis económica ha acabado con los sueños de muchas personas, que han visto como de la noche a la mañana perdieron sus empleos. Luego están los que son conscientes de que tienen espíritu emprendedor y que solo necesitan un incentivo para decidirse a montar su propia empresa.

Para todos ellos Erick Canale ha escrito el día que dije Basta. Un libro publicado recientemente por la editorial Círculo Rojo y que promete convertirse en un retrato perfecto de la figura emprendedora. Un manual para todos aquellos que quieren hacer un cambio en su vida.

¿Quién es Erick Canale?

Erick Canale está licenciado en Ingeniería en Organización Empresarial, además de contar con varios Másteres en diversas especialidades. Desarrollaba su labor en una gran multinacional de su Italia natal, formando parte de la junta directiva. Muchos dirían que

cumplía con la figura de persona triunfadora que todo el mundo persigue. Tenía un buen sueldo y posibilidades de escalar posiciones en el organigrama empresarial.

Un día, en 2011, Canale recibió una propuesta que ni los más ambiciosos podían imaginar. Un puesto por el que muchos habrían dado cualquier cosa. Ese fue el día en el que todo cambió. Decidió abandonar la empresa en la que llevaba años trabajando y emprendió un camino que le llevaría a su verdadero objetivo: sentir la felicidad de hacer algo que le realizara como persona.

Foto: Pixabay

Hoy tiene una asesoría de marketing online, desde la que ayuda a otras personas a conseguir lo mismo que él persiguió. También ha puesto en marcha otros proyectos en línea y ha reunido en su primer libro las líneas maestras para ayudar a quienes no se sienten con las fuerzas suficientes como para perseguir su sueño.

La historia del emprendedor perfecto

Quienes han leído el libro destacan algunos detalles interesantes. Por ejemplo, que en sus páginas se retrata el perfil de emprendedor perfecto. Aquel que tiene un proyecto en la mente, analiza si es posible llevarlo a cabo y una vez que se ha convencido de que es así, lo convierte en el principal objetivo de su vida.

Erick Canale comenta las razones que le llevaron a darle a su vida un giro tan importante. Aunque su empresa lo tenía en alta estima y daba un gran valor a su labor, tal y como se demostró cuando le ofrecieron un puesto muy por encima del que tenía, no era feliz. Y esta es la misión principal que siempre ha considerado que tiene una persona. Y lo hace con el fin de ayudar a quienes quieren conseguir lo mismo. Porque detrás de un proyecto siempre hay gente, no solo números, algo que las empresas grandes, en parte debido a la cantidad de personal y negocio que mueven, no pueden permitirse el lujo de plantearse.

Foto: Pixabay

El caso que se explica en el día que dije basta no es exclusivo de este emprendedor. Pero nos ayuda a comprender que detrás de cada uno hay sueños e ilusiones, a veces prisioneros de una vida vacía que se lleva solo por pagar las facturas.

Una historia real con lecciones prácticas

Este manual no solo es un libro de autoayuda. En él se pueden encontrar tanto experiencias como reflexiones que el autor ha ido reuniendo a lo largo de estos últimos años, desde el momento en el que decidió dejar una vida cómoda para muchos hasta hoy. Muchas de las experiencias se repiten en las historias de otros emprendedores que se decidieron a hacer lo mismo. El libro busca ser un manual de referencia para aquellos que ahora mismo se están pensando hacer un cambio.

Algunas de las lecciones que se pueden encontrar tienen que ver con las dudas que surgen cuando alguien piensa en poner en marcha un proyecto. Dudas como si realmente es una buena idea, si no será mejor dejarla de lado y seguir con la vida que llevamos o cómo abordar la situación cuando no parece haber resultados.

Además de la parte en la que es evidente que se centra en ayudar, el día que dije basta también reúne información técnica imprescindible para aquellas personas con mente emprendedora. Va más allá de exponer la teoría e impulsa a llevar las ideas a la práctica. Por ejemplo, define la vida como un todo en el que lo laboral y lo personal no se ven por separado. Sino como algo que debe orientarse hacia un mismo punto para lograr una existencia más feliz.

Foto: Pixabay

Uno de los detalles más interesantes del libro, aparte de las frases motivadoras de personajes conocidos que han sido el apoyo de Canale en su camino hacia la satisfacción personal, es diferenciar entre el concepto de emprendimiento y el de autoempleo, que a menudo se mencionan como sinónimos, pero que son muy distintos. En cualquier caso, la información es útil para ambos perfiles.

El libro de cabecera de todo el que quiera un cambio

La crisis económica ha llevado a mucha gente a buscar maneras de crear su puesto de trabajo. De hecho, el número de emprendedores no deja de crecer. En parte por la escasez de puestos y también porque muchas empresas están aprovechando la coyuntura para obligar a quienes trabajan a tomar decisiones, dar el paso y emprender un proyecto es cada vez más habitual. Este libro aporta una visión y unos conocimientos con valor práctico para todos. Aquellos que ya están en pleno proceso de forjar su camino o quienes aún se lo están pensado tienen en este un manual de referencia práctica.

Si sientes curiosidad por saber si es posible alcanzar un estado de logro que te ayude en la vida, el día que dije Basta de Erick Canale es lo que necesitas.