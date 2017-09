El gran cambio para Fer, mostrando su verdadero yo

Ciudad Obregón, Sonora.- El joven Fer Félix, estuvo bajo el velo de hacer lo correcto para su familia y amigos durante 23 años, ante una represión social que impedía a Fer ser quien realmente era.

Hasta que un día sintió que debía hacer lo correcto para si mismo, venciendo el miedo y mostrando seguridad en lo que realmente quería expresar ante sus seres queridos; y a partir de ahí su vida dio un giro por completo, cambiando por completo su aspecto de jeans holgados a más ajustados y blusas con diseños más femeninos.

“Siempre lo supe, sabía que algo no estaba bien, que algo no concordaba, veía a chicas y decía, yo quiero usar ese vestido, o yo quiero traer el cabello así, quiero vivir así como ella y por mucho tiempo lo escondí, me vestía de mujer a escondidas, sin que nadie supiera, hasta que a los 23 años dije: 'ya basta, voy a vivir como debo'”.