Michoacán.- En Michoacán el robo de aguacate representa una afectación de 2 millones de pesos semanales para los empacadores, porque registran de 7 a 10 camiones hurtados a la semana.

Cada camión exporta 8 toneladas de aguacate, cuyo costo promedio es de 200 mil pesos.

"La afectación es demasiado grande porque a lo mejor ya llevamos varios años con este problema, pero no decrece, hay momentos en los que si se ha tomado una cierta calma, pero hasta el momento sigue aumentando porque nos están robando entre 7 a 10 camiones por semana", explicó David Ruiz, vocal del sector empacador APEAM.

El robo de aguacate aumenta en Michoacán Foto: Pixabay

A pesar de las denuncias y las medidas que se han tomado, los delincuentes siempre van un paso más adelante, aseguró.

"Ya tiene hasta tecnología que congelan los GPS, el camión tiene ese dispositivo que para el camión y se pierde la señal, y tenemos dispositivos muy modernos que podemos hasta apagar el camión remotamente, pero ellos ya tienen también dispositivos tecnológicos que evitan que esto suceda, entonces van mejorando ellos porque obvio si les está yendo bien con ese negocio de robar, están invirtiendo también en poder robar con menos riegos", señaló.

Se sabe que los ladrones podrían ser de la delincuencia organizada, pero también puede ser gente común, por ello, piden a las autoridades poner atención a este fenómeno que impacta de manera negativa en el sector productivo de Michoacán.

"No me animaría a decirte esta situación porque a veces resulta que dos personas pueden robar un camión sin ningún problema, porque el chofer tiene la consigna que tiene que entregar el camión, el chofer no se puede arriesgar, entonces si se le cierra una camioneta, un camión, el chofer tiene que dejar las llaves", señaló.

Aunque no han detectado los lugares donde se vende el aguacate robado, se conoce que es en el mismo estado donde se queda, sobre todo en el municipio de Uruapan, considerada la zona de mayor producción del fruto.