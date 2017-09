El rostro de la esperanza tras la tragedia de Juchitán

Juchitán, Oaxaca.- "El primer día, yo no paraba de temblar. Mi hermana me sacó de la casa cuando sentimos el temblor", nos cuenta Manuel Reyes, un niño de tan solo 9 años de edad que lo ha perdido todo junto a su familia.

Como Manuel hay miles de pequeños que quizá no dimensionan los daños que dejó el sismo del pasado jueves en gran parte del estado de Oaxaca, mismos que hoy juegan con los pocos juguetes que les quedaron. Ahora, Manuel vive junto a otros niños y sus familias en el albergue móvil ubicado enfrente del panteón de nombre Miércoles Santo.

A María Alejandra, quien cursa el primer año de secundaria y que tiene 11 años de edad, le preocupa la situación por la que están pasado, ya que no sabe cuándo volverá a la escuela ni cuándo llegará el día en que verá de nuevo a sus compañeros de aula: "No hemos ido a la escuela. Dicen que nada más la ventana y algunas paredes se cayeron en mi escuela, la Eliodoro Chariz Castro", cuenta la niña mientras está sentada esperando la llegada de las personas que les darían algo de comer.

"Estamos aquí visitando a mi abuelita. A ella se le deshizo su casa, quedó muy feo todo. Como la casa de ella tenía teja, se cayó toda. Mi casa tuvo algunos daños, pero no como los de mi abuelita, solo se rompió una ventana y el mosaico del piso del baño", cuenta.

Pero a la nieta de María del Rosario le preocupa algo más: la gente que ha muerto y sigue muriendo a causa de este fenómeno natural.

"Yo me estoy preocupando por todo lo que pasó. Mucha gente murió; muchos eran viejitos y bebés. Algunos se salvaron de milagro; y otros no. Me está preocupando mucho esto porque todavía se están desmoronando casas y siguen los temblores, y puede que haya más gente muerta", dice.