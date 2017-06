El último rastro de Luz Adriana, una foto en Instagram

Ciudad de México.- El pasado 31 de marzo se suscitó la desaparición de la joven Luz Adriana en la delegación de Iztapalapa en la Ciudad de México, cuando la joven de 19 años se había quedado en su casa para lavar la loza después de haber desayunado junto con sus padres, quienes al terminar se fueron a trabajar hasta que la madre de la menor llegó a casa y encontró las luces apagadas, la loza sucia y el dinero que le había dejado a ella, estaba sobre la mesa.

Inmediatamente la madre tomó el teléfono celular y le marcó varias veces esperando a que su hija atendiera las llamadas sin obtener respuesta.

La madre desesperada acudió junto con su esposo a la parada del autobús teniendo la esperanza de que volviera sin problema alguno, pero no fue así. Sus padres seguían sin obtener noticia alguna del paradero de su hija.

Pero el último rastro de Luz fue una publicación en su cuenta de Instagram con la leyenda "necesito más fiestas como esta", sin embargo, en la foto no se observa que estuviera en alguna fiesta ni con sus amigos, no se ve casi su rostro, no trae puesta la ropa que llevaba el día que se fue y no volvió a casa.

"Alguien quiso distraernos, alguien quiso denostarla", afirman los padres de Luz. Hasta que 8 días después de desaparecer, se encontró el cuerpo de la joven en una fosa común a sus 19 años.

Luz Adriana se había conectado por última vez al Whatsapp a las 15:00 horas de aquel día que desapareció, señalan que la joven había acudido al domicilio de su novio a comer, pero el joven comenta que había tenido una discusión con la desaparecida a causa de un mensaje que había recibido de otra mujer y que se había ido la joven del domicilio del novio después de un par de horas.

Sin embargo, la madre de Luz Adriana señala que no estaba enterada que su hija había vuelto con el muchacho, puesto que le había solicitado que se enfocara en sus estudios. Pero aún así, el novio fue la última persona que vio con vida a Luz.

Los padres habían hecho la denuncia ante las autoridades de la desaparición de su hija, sin embargo, éstos les comentaron que tenían que esperar 72 horas para realizar el reporte de desaparición. Pero la madre de la joven no pudo esperar más tiempo y realizó el trámite a Capea y los empleados le comentaban a la madre desesperada que no se preocupara, que tarde o temprano volvería su hija de "la fiesta" o que tal vez tenía "otro novio".

Sin embargo, las autoridades darían la difusión de desaparición de Luz hasta el 13 de abril, lo cual indignó completamente a los padres de Adriana quienes señalan que al conocer esa información fue como "un balde de agua fría, que no estaban capacitados para resolver estos casos, no hicieron nada de lo que dice en los protocolos que debían haber hecho".

Además los funcionarios tampoco han podido seguir el rastro cibernético de sus redes sociales. Hasta el 26 de abril los padres de la joven recibieron una llamada: "Hay un cuerpo en el forense que podría ser la de su hija, ¿por qué no lo va a checar?".

Al realizar las pruebas de ADN al cuerpo que encontraron las autoridades, una radiografía dental arrojo un 99 por ciento de coincidencia de que era la joven desaparecida Luz Adriana, al realizarle las labores correspondientes, la joven murió a causa de un golpe en el pecho y la cabeza.

