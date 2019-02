Emma Coronel defiende al Chapo y manda un emotivo mensaje

Emma Coronel tiene sentiemientos encontrados que son díficiles de expresar. Tras largas semanas de declaraciones en contra de su esposo, Joaquín 'el Chapo' Guzmán, ayer concluyó el cierre del juicio y ella mandó un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje de Emma Coronel va dedicado principalmente al Chapo pero también a todo el equipo de abogados, a su inseparable hermana y a todos los que confían en ella.

Emma Coronel se mantiene firme respecto a sus sentimientos y opiniones sobre el Chapo. Foto: EFE

Emma Coronel aseguró que a pesar de todo su esposo es un “excelente padre, amigo, hermano, hijo, pareja” y que ella es un “buen ser humano que nunca ha lastimado a nadie intencionalmente”.

“No quiero que termine este día sin agradecerles al equipo legal de Joaquín por su excelente trabajo durante todos estos meses tan fuertes. En nombre de la familia, gracias siempre...”

La esposa del Chapo aclaró que no se averguenza de las declaraciones donde la mencionaron. Foto: EFE

“Estoy agradecida también con las personas que sin conocernos nos mostraron su apoyo. Esos detalles son los que nunca se olvidan. Sé que no todos pensamos igual. Cada persona piensa diferente y a todas las respeto...

Eso no quiere decir que esté de acuerdo con ellas. Todo lo que se habló en el juicio sobre Joaquín, bueno y malo, para mi no cambia de ninguna manera la forma que tengo de pensar de él ya que tengo años de conocerlo y compartir con él y esos años me dejan más que claro la persona que es él y eso nadie lo cambia de mi mente...”

El juicio de casi tres meses contra Joaquín Guzmán, de 61 años, acusado de traficar cientos de toneladas de droga a Estados Unidos a lo largo de un cuarto de siglo, culminó el jueves.

Será el lunes próximo cuando el jurado comenzará a deliberar para decidir su suerte, la setencia final.

Si es hallado culpable podría ser condenado a cadena perpetua.