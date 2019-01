"En gobiernos centralizados el crimen se ha tenido que salir": Investigador de la UNAM

Aunque no es deseable ni propio de un país democrático el que las Fuerzas Armadas estén en las calles, su uso en México es justificable, sentenció Roberto Zepeda Martínez. El investigador y académico de la UNAM especialista en seguridad afirmó que México está inmerso en una crisis humanitaria y de inseguridad sin precedentes, al grado de que «2018 fue el año con más homicidios dolosos desde 1997; además, tres de cada cuatro personas se sienten inseguras en las calles, según el Inegi, y hay más de 37 mil desaparecidos, según la Segob».

Precisamente, «un clima de inseguridad necesita una acción sin precedentes, enérgica, pero sobre todo coordinada, y la Guardia Nacional tiene implícito ese enfoque, coordinación, e implica de alguna manera unificar todos los mandos», agregó Zepeda Martínez en entrevista para EL DEBATE.

El profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM comentó también que las medidas como la amnistía y la despenalización de la mariguana representarían las dos principales medidas antibelicistas que se implementarían en el país y que ayudarían sustancialmente a su pacificación, aunque puntualizó que eso debe ir acompañado por el fortalecimiento de las instituciones judiciales y de seguridad.

¿Cómo recibe el nuevo Gobierno al país en materia de inseguridad, de violencia, crimen organizado?

Con altos niveles de violencia, de inseguridad; con varios cárteles vigentes y además grupos de la delincuencia muy activos en diversas zonas. Más de diez años en guerra y los cárteles siguen ahí, así como organizaciones que se dedican al tema del huachicoleo. Además —y esto es muy importante—, la mayor parte de las policías no son aptas, no son capaces, y hay mucha corrupción. Estamos en un ambiente donde 17 gobernadores han sido puestos en prisión, están prófugos, extraditados, investigados por delitos de corrupción, delincuencia organizada o protección al crimen.

Los más fortalecidos son los federales, que deben ser alrededor de 36 mil elementos. La mayor parte son estatales y municipales, pero lo que tenemos actualmente es una policía que ha sido sobrepasada por el crimen organizado.

Y de principio se plantea la creación de la Guardia Nacional, en lo que parece ser una extensión de la guerra frontal contra el crimen organizado, que en parte ha generado la violencia que usted menciona.

El presidente está recibiendo mucha presión, y una medida rápida es la creación de la Guardia Nacional. Antes, el problema era la falta de coordinación. Estaban los militares en las calles, pero no había una estrategia. No había comunicación entre las agencias federales. Cada quien se iba por su lado en el ámbito federal, y en los estados tampoco se observaba contribución. La estrategia es jalar todo al ámbito federal.

Es criticable, pero también justificable. Si la estrategia de seguridad no está funcionado, no podemos seguir haciendo lo mismo. Desafortunadamente, la situación es muy grave. Yo lo apruebo siempre y cuando en uno o dos años haya un retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de estas tareas y se capacite a otras corporaciones. El único problema de los militares es que cometen violaciones a los derechos humanos.

Usted y otros académicos han dicho que el combate frontal al narcotráfico es una guerra fallida, ¿por qué pudiéramos pensar que la estrategia de AMLO no resultaría fallida?

Ha sido una guerra fallida porque cuando se inició la guerra contra el narco hubo más violencia, incrementaron los asesinatos e incluso de gente inocente, activistas, etcétera. Y la droga se sigue traficando.

No han bajado los niveles de producción ni de consumo. Las drogas están más baratas y disponibles en las calles. La clave está en la mayor coordinación. Con gobiernos fuertes, centralizados, el crimen organizado no tiene mucho margen de maniobra. En países como Italia y Rusia se han tenido que salir. Todas las experiencias de un gobierno centralizado nos hablan de que se logró combatir eficazmente el crimen organizado. Cuando estaba el PRI, con el presidencialismo, el crimen organizado estaba controlado.

Cuando hay más apertura democrática, se genera mucha descoordinación, sobre todo en las democracias nuevas como México, donde no se sabe distinguir entre una rivalidad política y cuestiones de seguridad nacional, donde todo mundo debe cooperar. Lo que ha pasado en México es que los gobernadores y presidentes municipales no han cooperado. Veo una posibilidad de que AMLO tenga un gobierno fuerte, que controle los mandos, las policías en uno solo, y eso podría funcionar.

Además del combate con las Fuerzas Armadas también se han planteado estrategias como la amnistía.

Antes que la amnistía debe prevalecer el Estado de derecho, donde se cumpla la ley. Y si alguien violó la ley, pues tiene que ser castigado. En segundo lugar, hay muchas personas que no tienen otra opción de trabajar y fueron reclutadas por el crimen organizado en contra de su voluntad, fueron amenazados. Ahí puede entrar la amnistía, para los campesinos y de las áreas rurales. Ahí no tienen otra opción y hacen ese tipo de actividades.

¿No existe un riesgo de mayor producción con esa medida, tomando en cuenta que los grandes capos sabrían que a los campesinos no los van a procesar, que los van a «perdonar»?

Claro, pero todas las políticas hay que debatirlas, diseñarlas e implementarlas. Por eso es que se tienen que estudiar todas esas propuestas en las cámaras, iniciativa privada y sociedad civil. Hay que aclarar que no sería una amnistía generalizada. Pero de entrada no rechazarla porque esta sí es una medida diferente a las que se han implementado anteriormente.

Las que se han llevado a cabo son belicistas, que funcionan como espirales de violencia. Y la amnistía, en cambio, es una de las primeras medidas antibelicistas implementadas en México. En épocas anteriores, cuando había confrontaciones no por narcotráfico, sino por problemas ideológicos, funcionó, se pacificó al país. Todas las acciones que se han implementado no han funcionado.

Te repito que esto sería una alternativa que se debe de estudiar a fondo también, pero no se trata de cuestionarlas en automático, como se observó en campaña. Eso ya pasó. Hay que puntualizar que la amnistía se ha aplicado en otros países o regiones y ha funcionado.

Otra de las medidas que se pretenden establecer para la pacificación del país es la despenalización de las drogas, específicamente de la mariguana.

Es importante decir esto porque creo que no se ha socializado bien. En este caso se despenalizarían las llamadas drogas blandas, como la mariguana, que bajo ciertas supervisiones, bajo ciertos controles, no es tan dañina. En Estados Unidos, por ejemplo, son nueve estados donde ya está legalizada con fines medicinales y lúdicos. Canadá también, Uruguay, Portugal y Holanda. Pero se tienen que acompañar con programas de prevención, de concienciación y de salud, por supuesto.

Existen muchos países que ya están tomando ese camino. Además, hay que decirlo: la mariguana ya no es el gran negocio de los narcotraficantes. Ahora, no se trata tampoco de legalizar todas las drogas porque entonces estarías generando un problema de salud.

¿La legalización de las drogas no propiciaría la proliferación de otras actividades delictivas?

Sí hay riesgo, pero hace falta más investigación. Los últimos estudios señalan que la legalización de la mariguana en ciertos lugares le ha quitado poder de influencia al crimen organizado, los debilita, y ese lapso de debilitamiento y confusión debe ser aprovechado por las autoridades para consolidarse hegemónicamente sobre el crimen para consolidar un Estado de derecho con menos corrupción, con mejores policías, con un mejor sistema judicial, porque hay cosas que no funcionan, y esas disfunciones son precisamente el caldo de cultivo para la proliferación del crimen, para que florezcan, se desarrollen y adquieran más poder las organizaciones del crimen organizado. Porque también debemos decir que la multiplicación de actividades delictivas no se da a raíz del debilitamiento de los grupos delictivos, sino que es resultado de su fortalecimiento.

Roban combustible porque tienen estructura, tienen una logística muy grande, tienen dinero para comprar a las autoridades, etcétera. El cobro de piso no lo hacen porque van en decadencia, sino porque tienen una fuerte presencia. Las extorsiones y el cobro de piso se dan porque tienen un fuerte dominio. Es un error pensar que el surgimiento de otros delitos se genera por un debilitamiento de las fuerzas delictivas. Eso se ha repetido muchas veces, pero es todo lo contrario.

Retomando el tema de la mariguana, en la opinión pública existe escepticismo sobre tener en México drogas legales.

Claro que existe escepticismo, y no solamente en México, también en otros países de Latinoamérica y el mundo, por eso es que se debe socializar. Es conveniente legalizarla, pero pensando en esta como una medida alterna a la guerra frontal contra el narco.

Además, también tenemos que verlo como un tema económico, porque igualmente su producción generará impuestos y, además, como te comenté anteriormente, en varios países y en estados de Norteamérica ya está legalizada, de manera que el país o algunas regiones del país bien podrían ser exportadoras, y con ello generar ingresos, generar una actividad económica.

¿Qué esperamos en estos primeros meses como respuesta de los narcotraficantes?

Lo que nos dice la experiencia es que cada vez que entra un nuevo Gobierno hay violencia, hay reacomodos de grupos, de rutas, de control; hay nuevos funcionarios en las agencias de seguridad. El crimen organizado opera en complicidad. El crimen organizado existe porque existe complicidad u omisión de las autoridades. Al entrar un nuevo Gobierno, todo eso cambia.

Hay más violencia y hay acciones del Gobierno. Creo que va a continuar la violencia, inicialmente, o puede haber una especie de efecto cucaracha porque no quieran confrontar a las autoridades. Si López Obrador concentra a las fuerzas de seguridad en las zonas más violentas, eso puede ser un elemento disuasivo para acabar con el crimen organizado. Lo que se ve es que habrá un Gobierno fuerte, que va a concentrar el poder: tiene la mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las alcaldías, y puede hacer alianzas con partidos y gobiernos estatales.

Se ha hablado también de la desaparición de cuerpos de inteligencia, ¿no sería una desventaja para el Gobierno la extinción de un organismo de inteligencia en su lucha contra el crimen organizado?

No, para nada. De entrada, el Cisen no va a desaparecer como tal, creo que le van a cambiar de nombre. El Cisen es uno de los órganos que no estaba funcionando en la lucha contra el crimen organizado. Si es mejor o no, no lo sabemos, pero sí vale la pena hacer un cambio en los órganos de seguridad que bien pudieran no estar funcionando.

¿Qué otras medidas distinguen al Gobierno de AMLO en materia de seguridad?

En lo que se distingue AMLO de sus antecesores es que él ve la seguridad como un asunto económico, laboral y de desigualdad y falta de oportunidades. Para los demás era un asunto de falta de policías, leyes, cuestiones político-institucionales, de militarización del país, etcétera. Ahora se habla de becas, estudios, programas.

Chiapas y Oaxaca son altamente pobres, pero no se ve como cuna de narcos y sicarios, ¿qué se puede decir al respecto?

La pobreza genera violencia porque en estados ricos también hay pobres, existen comunidades rurales o en zonas periféricas. Esos son caldo de cultivo para el aumento del crimen organizado. Jóvenes que trabajan como «halcones» o cualquier tipo de actividad delictiva. Bueno, lo que se busca ahorita es crear empleos, oportunidades, que también una visión diferente a la que tenían los otros presidentes.

Entonces por una parte se va a reforzar el aparato militar para hacer más eficiente el combate al crimen organizado; y por otro lado se va a favorecer a los más pobres que están al servicio de los grupos delictivos.

¿Cómo encuentra a los cárteles el nuevo Gobierno?

Hay una fragmentación más fuerte. La manera de operar de los cárteles ahora ha evolucionado. Muchas veces ya son redes, no son tanto estructuras jerárquicas. Entonces son más difíciles de combatir.

Nos habla la PGR de cuarenta grupos criminales, pero muchos de estos grupos trabajan para estos cárteles grandes. En cuanto a cárteles, el de Jalisco es el más fuerte, incluso está en expansión. Son más agresivos, más violentos y se han diversificado las actividades criminales.