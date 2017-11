"En la CDMX, la alerta de género no es necesaria"

Ciudad de México.- La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, afirmó que en la Ciudad de México no es necesario emitir una alerta de género.

“En la Ciudad de México, la alerta de género no es necesaria, esa es la posición del Gobierno; estamos por debajo de media nacional. La alerta no solamente se activa por cantidad de feminicidios, más bien por políticas, frente a eso estamos teniendo políticas para enfrentar la violencia feminicida, y de esas políticas la Ciudad tiene muchas, la última es este gran acuerdo con ONU Mujeres de Ciudades Seguras”, enfatizó.

La semana pasada, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio en México informó que de noviembre de 2016 a mayo de este año se registraron 101 asesinatos de mujeres en la Ciudad, así como 600 desapariciones en los últimos dos años. Ante estas cifras, el organismo urgió a las autoridades a activar la alerta de género.

Patricia Mercado indicó que esta semana, la Comisión Nacional de Víctimas de la Secretaría de Gobernación (Segob) deberá emitir recomendaciones al Gobierno de la Ciudad de México para prevenir la violencia hacia las mujeres. Medidas a las cuales, aseguró, el Gobierno capitalino dará “seguimiento puntual”.

Teresa Incháustegui, titular del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres), señaló que las recomendaciones hechas por “los grupos de expertos, generalmente acacdmx démicos, a veces no tienen realmente una dimensión de política pública y se quedan arriba en las recomendaciones”.

“Las recomendaciones que se hacen no ponderan realmente aquellas medidas que son de emergencia y que deben ponerse en práctica de manera inmediata, de aquellas que se pueden cubrir en seis meses, de aquellas otras que requieren para la implementación pues más de un año y como no se pondera y se entrega el informe tal cual, es difícil que cualquier entidad tenga realmente la visión de decir esto se pueden o no se puede y normalmente se queda en el proceso de dar cumplimiento”, sentenció.