Entregan material de construcción a afectados de Morelos

Jiutepec, Morelos.- El organismo Unidos por Morelos continúa dando cobertura en los municipios del estado, con la entrega de material para construcción a las familias afectadas por el sismo del 19 de septiembre y que cuentan con credencial del programa.

En esta ocasión el coordinador técnico del organismo, Sergio Beltrán Toto, en compañía de alcalde de Jiutepec, Manuel Agüero Tovar, dieron inicio a la entrega de los primeros paquetes de apoyo en este municipio.

Dichos paquetes incluyen cemento, mortero, pintura, armex, entre otros materiales que serán utilizados para que las personas afectadas puedan hacer las composturas de su hogar.

Foto: Gobierno de Morelos

El procedimiento indica que las familias que cuentan con credencial del programa acudan al Centro de Distribución donde se les cambiará por el paquete para la reparación de sus viviendas que haya tenido daño parcial. Cabe señalar que este Centro estará operando hasta que el último paquete sea entregado.

Foto: Gobierno de Morelos

Beltrán Toto destacó que los recursos son del erario estatal, ya que el programa Unidos por Morelos está orientado a atender a aquellos afectados que no están registrados dentro del FONDEN; por lo que exhortó a la población a no dejarse engañar por falsos gestores y fundaciones de dudosa procedencia que no aseguran el buen uso de los apoyos.

El funcionario aclaró que en el caso del municipio de Jiutepec es la Fundación PROVIVÁH la que se tiene reconocida por el Gobierno del Estado, por ofrecer un transparente manejo de recursos, seguro por un año en vicios ocultos y uso de materiales de construcción de primera calidad.

Inicia la Expo Decembrina de la marca “Orgullo Morel os "

Cuernavaca, Morelos.- Con la participación de 100 expositores, hoy inició la cuarta edición de la Expo Decembrina “Orgullo Morelos”, en la Ecozona de Cuernavaca, donde se ofertan productos de artesanía, textiles, joyería, bisutería, calzado, cosméticos, alimentos y bebidas, hasta el domingo 17 de diciembre.

El objetivo es impulsar el consumo interno y posicionar la marca “Orgullo Morelos”, afirmó el secretario de Economía, Juan Carlos Salgado Ponce, durante la inauguración de la Expo, la cual tendrá un horario de 10:00 a 20:00 horas.

Foto: Gobierno de Morelos

Durante los últimos cinco años, el Gobierno encabezado por Graco Ramírez ha brindado todo el apoyo a las micro y pequeñas empresas morelenses; en el 2013 se creó la marca “Orgullo Morelos” con sólo 14 productores, hoy son 480 los que la integran.

Foto: Gobierno de Moreos

Salgado Ponce reconoció el apoyo de cámaras empresariales y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), quienes han apoyado a micro y pequeños empresarios morelenses, cuyos productos ahora se encuentran es reconocidas cadenas comerciales.

La marca morelense, en proceso de consolidación, está presente en distintas entidades del país e incluso, algunos empresarios ya iniciaron exportaciones a Estados Unidos, mencionó el secretario de Economía.

Foto: Gobierno de Morelos

Juan Carlos Salgado invitó a todos los morelenses a recorrer la Expo Decembrina, ubicada a un costado de la Plaza de Armas “Emiliano Zapata”, y adquirir los productos de las empresas morelenses, lo cual contribuirá a fortalecer la economía local y hacer crecer los negocios familiares.

Jorge Matar Vagas, presidente de la Canacintra Morelos, presente en la inauguración, calificó a la marca “Orgullo Morelos” como un “excelente modelo de negocios al que debemos atender y promover” para acelerar su crecimiento.

Foto: Gobierno de Morelos

Luego de cortar el listón inaugural, las autoridades realizaron un recorrido por el pasillo de exposición, donde constataron la favorable respuesta de los morelenses, quienes hoy mismo realizaron las primeras compras en la Expo Decembrina de “Orgullo Morelos”.