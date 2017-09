Entregara segob Michoacán actas de nacimiento en CDMX

Morelia, Michoacán.- Las actas de nacimiento que se expiden en la Representación de Michoacán en la Ciudad de México, serán entregadas sin costo alguno, por instrucciones del Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y el secretario de Gobierno, Adrián López Solís.

De acuerdo al Programa de Atención de Grupos Vulnerables implementado por el Gobierno de Michoacán, tras las emergencias por los sismos registrados; todas las personas vulnerables que requieran hacer el trámite para obtener su acta de nacimiento, lo podrán realizar de manera gratuita y con agilidad, en la representación del gobierno michoacano en la capital del país, con total apoyo y coordinación con el Registro Civil estatal.

Las actas de nacimiento que se expiden en la representación de Michoacán en la CD.MX., serán sin costo. Más infor: https://t.co/9uKDdUzPLT pic.twitter.com/GKPyf75lxM — Segob Michoacán (@SdeGobMich) 21 de septiembre de 2017

Lo anterior se implementará durante los próximos 10 días a partir de este jueves 21 de septiembre, tras la imperiosa necesidad de solidarizarse con los michoacanos afectados por los sismos, y en base a las políticas de apoyo implementadas por el ejecutivo estatal, Silvano Aureoles, y ejecutadas por el encargado de la política interna, Adrián López Solís.

“Todas las acciones necesarias para agilizar los trámites en beneficio de los michoacanos damnificados por los temblores, se llevarán a cabo de manea inmediata y con total transparencia”, recalcó López Solís.

En otros hechos relacionados

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social te apoya

Los patrones no pueden obligar a los trabajadores a presentarse a los centros de trabajo si el edificio se encuentra en condiciones de riesgo, o enfrenta peligros en el trayecto a su empleo, informó Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social.

Foto: Ilustrativa. El Universal

Navarrete Prida comentó que la Ley Federal del Trabajo establece con “claridad” las causas de fuerza mayor, en ese caso los empleados deberán justificar las razones por las que no pudieron llegar al trabajo, lo cual no puede ser motivo para que tengan problemas laborales.

“Si hay imposibilidad de su casa al centro del trabajo y por lo tanto no se puede presentar a trabajar por una imposibilidad mayor en el lugar de la vivienda no se considera falta injustificada, si por alguna razón un patrón no queda satisfecho con la información de esta condición de causa de fuerza mayor, toda la STPS estará en la disposición de apoyar al trabajador y su familias”, dijo.

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) inició su plan de continuidad de servicios, por lo que el crédito que brinda dicha institución seguirá otorgándose en todo el país.

Asimismo, se puso en marcha el Programa de Crédito a Damnificados de INFONACOT, para trabajadores formales dentro de las zonas afectadas en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala.

En otros hechos relacionados

¿Qué es y por qué se dan? ¿se pueden predecir?

Seguramente el sismo de hoy te hizo hacerte muchas preguntas, así que trataremos de contestarte la mayoría:

*¿QUÉ ES UN SISMO?

Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.

*¿QUÉ ORIGINA LOS SISMOS?

La capa más superficial de la Tierra, denominada litósfera es una capa rígida compuesta por material que puede fracturarse al ejercer una fuerza sobre él y forma un rompecabezas llamado Placas Tectónicas. Estos desplazamientos aleatorios de las placas se provocan debido a que el material caliente del interior de la Tierra sube a la superficie liberando calor interno, mientras que el material frío baja al interior. Este fenómeno provoca el movimiento de las placas que generan fuerzas de fricción que mantienen atoradas dos placas adyacentes, produciendo grandes esfuerzos en los materiales. Cuando dichos esfuerzos sobrepasan la resistencia de la roca, o cuando se vence la fuerza de fricción, se produce la ruptura violenta y la liberación repentina de la energía acumulada, generándose así un temblor que radía dicha energía en forma de ondas que se propagan en todas direcciones a través del medio sólido de la Tierra.

*¿CÓMO SE DETECTAN LOS SISMOS?

Al propagarse la ondas sísmicas provocan el movimiento del suelo por donde pasan. Para registrar estos movimientos se utilizan equipos denominados sismógrafos o acelerógrafos, cuyo principio de operación, basado en la inercia de los cuerpos, consiste de una masa suspendida por un resorte que le permite permanecer en reposo por algunos instantes con respecto al movimiento del suelo.

*¿CÓMO SE DETERMINA LA MAGNITUD DE UN SISMO?

La magnitud de un temblor está relacionada con la energía liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo. Para calcular esta energía y determinar la magnitud de un temblor se realizan cálculos matemáticos basados en los registros obtenidos por los sismógrafos de diferentes estaciones. En estos registros o sismogramas se mide la amplitud máxima de la ondas y la distancia a la que se encuentra la estación del epicentro. Estos valores son introducidos a una fórmula, obteniendo así la magnitud.

*¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE MOVIMIENTO TREPIDATORIO Y OSCILATORIO?

Un sismo contiene ambos tipos de movimiento en todo momento. Las ondas sísmicas se propagan en todas direcciones, provocando el movimiento del suelo tanto en forma horizontal como vertical. En los lugares cercanos al epicentro, la componente vertical del movimiento es mayor que las horizontales y se dice que el movimiento es trepidatorio. Sin embargo, al ir viajando, las componentes de las ondas sísmicas se atenúan y al llegar a un suelo blando, como el de la Ciudad de México, las componentes horizontales se amplifican y se dice que el movimiento es oscilatorio.

*¿SE PUEDEN PREDECIR LOS SISMOS?

Hasta hoy, no existe una técnica que permita predecir los sismos. Ni los países como Estados Unidos y Japón cuya tecnología es muy avanzada, han sido capaces de desarrollar una técnica predictiva de temblores. Dado que vivimos en un país con gran actividad sísmica la única certeza que tenemos es que tiembla constantemente y que debemos estar preparados. Ante cualquier evento sísmico lo único que nos puede ayudar es la prevención.

*¿TODOS LOS SISMOS PUEDEN GENERAR TSUNAMIS?

Un Tsunami son olas de varios metros de altura producidas por un sismo cuyo hipocentro tiene lugar bajo el océano. Estos sismos hacen que el suelo marino se desplace en forma vertical, lo que genera un desplazamiento violento del volumen de agua que se encuentra por encima de éste.

Por el contrario, los temblores de baja magnitud y los que producen desplazamientos de tipo horizontal en el piso oceánico no generan tsunamis.