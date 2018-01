Este es el regalo que recibió Gomita por el Día de Reyes

Por medio de redes sociales, Gomita sorprendió con su regalo de Reyes de Magos, con una fotografía dejó a todos sus seguidores con la boca abierta.

El regalo que recibió la conductora fue un enorme ramo de flores en colores rosas y purpura, es realmente hermoso, pero los comentarios de la fotografía no eran para felicitarla ni desearle un buen día, si no que muchos comenzaron a criticarla por las cirugías que se ha hecho.

Algunos comentarios decían:

De tanto que te ha hecho en la cara ya te la estás poniendo como lyn May creo que la admiras mucho

Goma, neta ya no subas fotos,. Bueno ya no te operes pues

Pero así como muchos le dijeron cosas ofensivas otros más la defendieron.

Gomita te quedo mejor la nariz esta vez te vez mejor....todos critican pero la única que puede tomar decisiones para bien o para mal eres tú por qué...ES TU CUERPO ...De nada !

Gomita muy bonitas ,que este año este lleno de bendiciones para ti y tu hermosa familia trabajadora,saludos dios te bendiga

Hola gomita felicidades soy mexicana y me siento muy orgullosa de ti !!! Tú sigue adelante y era muy bella

Ex médico de Gomita opina acerca de sus cirugías plásticas

El doctor Miguel Ángel Guevara (quien fue doctor de cabecera de Gomita) expresó que se negó a operarla por segunda ocasión ya que la joven siempre está en lucha constante con su peso, por lo cual su ética y valores le impedían someterla nuevamente a una operación ya que que su vida correría en riesgo.

Pero al parecer las recomendaciones del doctor no fueron impedimento para que Gomita se realizara otra operación por lo que busco a otro cirujano que la interviniera quirúrgicamente.

Noche de chicas #Rumba Outfit @streetstyleboutiquedf Una publicación compartida por ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el Dic 22, 2017 at 8:04 PST

"No puedes, someter a un paciente a los 5 meses o a los 6 meses a una liposucción secundaria como tratamiento de salvación porque subiste 15 kilos o 20 kilos de peso, la liposucción no es una solución para la obesidad, no es una solución para los trastornos de la alimentación. Soy muy ético y muy claro en mis lineamientos, Araceli me buscó para que nosotros le hiciéramos una segunda lipo, a los 5 meses de post operada, por nuestra parte fue un rotundo no, porque para mí es más importante la seguridad de ella, mi ética como médico".

Por su parte Gomita reveló que su plan era subir de peso para poder extraer más grasa de su cuerpo e implantarla en sus glúteos.

"Cuando tú subes de peso después de una lipo es porque tu célula grasa se hipertrofió, imagínate lo que una persona tiene que tragar (perdón por la expresión) para subir 15 kg de peso, después de una lipo donde le bajaste 2.5 litros de grasa", comento el doctor.

1 enero Gracias @corpusandrostrum estoy muy contenta Una publicación compartida por ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el Ene 1, 2018 at 12:56 PST

Recordemos que por las manos del doctor han pasado famosos como Víctor de Acapulco Shore y la Wanders Lovers.

Además, recalco que en la revista H del 2017 la joven lucía espectacular.