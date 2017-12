Estiman en 10 mil la cifra de desaparecidos en Tamaulipas

MÉXICO (El Universal).- En Tamaulipas son 10 mil las denuncias interpuestas ante las autoridades de justicia por desaparición de personas, reveló el presidente de la asociación Justicia Tamaulipas, Giovanni Barrios, durante el Primer Foro de Desaparecidos.

En el evento desarrollado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, unidad Reynosa-Rodhe, se dieron cita autoridades de los tres niveles de gobierno, víctimas del delito y familiares, quienes escucharon ponencias sobre protección a los periodistas, seguridad y derechos de las víctimas.

Barrios Moreno aseguró que de 2000 a 2017 se presentaron de 10 mil denuncias de personas desaparecidas en Tamaulipas, 6 mil 300 con expediente integrado y que proporcionaron el ADN, así como la localización de 3 mil 700 cuerpos.

En lo que respecta a personas localizadas vivas, aseguró que es muy raro el caso; sin embargo, precisó que en la administración de Francisco Cabeza de Vaca las autoridades coadyuvaron para que seis personas regresaran a su casa en seis meses.

Resaltó que en este tipo de delitos no quedan exentos los periodistas tamaulipecos y por ello dijo que el objetivo principal es que la sociedad conozca que no es fácil dicha labor.

Otro tema importante fue el de la seguridad y los derechos de las víctimas. En este sentido, reconoció que Reynosa padece un fenómeno histórico de violencia y desaparición.

Familiares de víctimas desprotegidas. Los padres de personas desaparecidas revelaron la odisea que se vive durante la búsqueda de sus seres queridos; acusaron que han soportado desde trabas burocráticas con las autoridades de procuración de justicia, hasta amenazas y levantones de la delincuencia organizada.

La señora Josefina García comentó que desde el 16 de febrero de 2016 está buscando a su hija desaparecida y recalcó que pese a que fue levantada por hombres armados, que amenazaron con matarla, ella no quita el dedo del renglón para encontrarla.

Informó que a su hija se la llevó un comando que irrumpió en su propia casa y que el mismo día interpuso la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, de donde enviaron a una persona para que fuera a constatar el delito, pero en su domicilio también fueron levantados los inspectores.

Acusan a federales por desaparición de jóvenes. Por su parte, las señoras Evelia Butron y Sonia Ramíez , denunciaron en conjunto la desaparición de sus hijos Brian Butron, de 15 años, y Daniela Ramírez, de 18, ambos vistos por última vez en la colonia Villa Florida este 5 de octubre de 2017.

Evelia platicó que su hijo Brian salió con Daniela a visitar a unos amigos, y que en la calle Rosales entraron federales para llevárselos.

“De ahí ya no se supo nada de nuestros hijos y hasta la fecha no dan respuesta las autoridades, no dicen nada, puse mi denuncia en la PGJ, pero solo me dicen que espere, es lo único y ya pasaron dos meses”, dijo.