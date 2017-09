Estudiante veracruzano gana Concurso Nacional de Paracho

Veracruz.- Jorge Augusto Iduma Castro, estudiante en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana (UV), participó en el Concurso Nacional de Paracho, donde resultó ganador en la categoría Intermedios, para menores de 23 años.

La escuela guitarrística de Xalapa es reconocida a nivel nacional, expresó el joven estudiante del noveno semestre del ciclo preparatorio, bajo la guía de Consuelo Bolio.

Iduma Castro tuvo oportunidad de corroborar el aprecio en que se tiene la enseñanza musical de la UV durante su participación en el Concurso Nacional de Paracho, donde compitió al lado de 42 participantes procedentes de toda la República Mexicana.

En las jornadas eliminatorias interpretó Homenaje a Boccherini de Castelnuovo-Tedesco, mientras que para las jornadas finales ejecutó Cuatro piezas breves de Frank Martin y Capriccio de Luigi Legnani, lo que le valió la máxima distinción en este certamen.

“Se trata de un concurso de gran exigencia”, indicó el entrevistado, quien señaló que Paracho y su certamen se ubican en el contexto de mayor relevancia en México. Cuatro estudiantes de la UV tomaron parte en este concurso; Iduma y un compañero llegaron a la final, lo que les reportó el reconocimiento de los organizadores y elogios para la preparación que reciben en la Facultad de Música.

Originario de Tampico y con infancia en Coatzacoalcos, Jorge Augusto compartió que su inclinación inicial fue la interpretación sobre la guitarra eléctrica. “No tenía ni idea en torno de la música de concierto, aunque el impulso de mi padre fue decisivo para ingresar a la Facultad”, indicó. “Quizá la guitarra eléctrica no haya sido un buen arranque, pero me permitió mover los dedos con soltura y sin las presiones propias de quienes inician desde la guitarra acústica”.

Ya sobre la guitarra clásica, su inquietud apunta actualmente a obras de compositores como Mario Castelnuovo-Tedesco, Manuel M. Ponce y Leo Brouwer, sin desdeñar la música escrita recientemente por autores como Hans Werner Henze. “Por alguna razón, no sabría explicarla claramente, me gustan las obras de los compositores que no fueron guitarristas”, añadió el joven músico que también tuvo como maestro a Raúl Reyes.

“Reyes y Bolio son enseñantes de enorme capacidad y experiencia. Me gustan los conceptos didácticos de la maestra Consuelo, quien actualmente se prepara en la dirección orquestal, lo cual le concede un punto de vista sumamente singular sobre la interpretación en el instrumento”.

Iduma Castro comentó en torno de los planes futuros. “Debo madurar mi repertorio y trabajar sobre obras de mayor nivel; necesito pulir mi técnica para pensar en participar en los concursos abiertos, aquéllos a los que acuden los guitarristas de mayor experiencia. Tengo la intención de buscar mi perfeccionamiento en Italia o Austria, quiero estudiar una maestría en Europa”.

Ha tenido la oportunidad de interpretar recientemente como solista de la Orquesta de Guitarras que dirige Alfonso Moreno, y desde luego que le gustaría tocar como el experimentado maestro que fue fundador de la cátedra en la Facultad de Música.

“Hay mucho camino por recorrer, creo que ganar en Paracho ha sido muy benéfico para mi carrera. Ya vendrá el momento de buscar otros concursos importantes, el de Taxco es uno de ellos”, finalizó el entrevistado.

