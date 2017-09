Exigen justicia para niño maltratado en escuela de SJR

Querétaro, México.-Padres de familia de la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, en San Juan del Río, cerraron las instalaciones de la institución para exigir la destitución de una maestra, quien hace unos meses fue acusada de haber golpeado a un alumno; los inconformes aseguraron que ya solicitaron la destitución de manera formal ante las autoridades educativas, sin obtener la respuesta.

En aquel momento, los padres reportaron al menos tres casos en donde los alumnos de la profesora señalada habían sido agredidos a través de castigos y humillaciones, sin embargo, la última situación ocurrió cuando presuntamente sacó del salón de clases a un niño a empujones y posteriormente le dio una patada, lo cual fue observado por alumnos de otros grados escolares, así como por algunos docentes.

El lunes por la mañana un grupo de padres de familia impidió el acceso a la profesora, como una protesta ante las autoridades de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), al afirmar que han llevado varios escritos para solicitar el cambio de la maestra, sin recibir respuesta.

“Me han llamado para decir que está bien”: madre de Mara

Puebla.- La madre de la joven Mara Fernanda Castilla Miranda, estudiante de la UPAEP desaparecida desde el pasado viernes, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) indagar a fondo el caso de su hija ante el temor de que pueda ser víctima de trata de personas.

Gabriela Miranda, madre de la estudiante desaparecida, dio una entrevista a e-consulta, en la que señaló que las autoridades no están profundizando en el perfil del chofer de la compañía de Cabify, quien era el responsable de llevarla a su casa con 'bien', pero las inconsistencias en el tiempo de traslado y que éste haya permanecido más de 30 minutos afuera del domicilio sin que Mara bajara del auto, lo señalan como el sospechoso número uno de su desaparición.

El temor por lo que pueda estarle pasando a su hija, ha ido en aumento, pues la madre de Mara ha señalado que todo parece indicar que este caso puede estar relacionado a la 'trata de persona'.

Informó a través de la entrevista, que este fin de semana recibió una llamada telefónica en la que le señalaron que la chica 'estaba bien', pero al querer saber más información sobre su hija, la conversación fue interrumpida.

“El día sábado yo recibí una llamada en donde me dijeron que ella estaba bien, pero al pedir más información me colgaron. En este momento estamos descartando el secuestroporque no nos han pedido absolutamente nada, pero pensamos que tiene más el estilo de latrata de blancas”, señaló.