Exigen justicia para víctimas de feminicidio en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Con un tendedero de pañuelos bordados con los nombres de víctimas de feminicidio a hilazas de colores morado y rosa, se exigió justicia y se entregaron volantes con estadísticas de ENDIREH 2016 divulgadas por INEGI como parte de la Jornada Informativa por el Día internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Sonora.

Foto: El Universal

En el andador del mercado municipal número uno, en el primer cuadro de Hermosillo, diversas organizaciones y colectivos de mujeres, realizaron acciones para concientizar a la población sobre la dureza de las estadísticas en feminicidios y en grado de tentativa.

Silvia Núñez Esquer, investigadora y representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, informó que de enero a la fecha se han documentado 53 casos de feminicidio en la entidad.

Exigen colectivo de Mujeres, acciones para frenar el feminicidio en Sonora.Alto a todas las violencias machistas, acosos y violaciones pic.twitter.com/ewFE3Bdn9V — Isela Hong (@IselaHong) 9 de marzo de 2017

De acuerdo a la información que divulgaron en volantes, en 2016 residían en Sonora 1.1 millones de mujeres de 15 años y más, de las cuales el 11.8% tenía entre 15 y 19 años y 30.8% se ubica en las edades de 50 y más años.

Foto: Uniradio Noticias

Si bien la mayoría de estas mujeres fue a la escuela alguna vez en su vida a estudiar (96.9%), esta situación cambia con la edad, siendo las mujeres de mayor edad quienes menos acudieron a la escuela.

No obstante, en las décadas más recientes la cobertura educativa y el acceso a la educación ha mejorado, en los últimos 12 meses, el 10.1% de las niñas que tienen entre 15 y 17 años no asistieron a la escuela y de las mujeres de entre 18 y 19 años, el 1.7% nunca ha asistido a la escuela y del 98.3% que sí asistió, 26% no estudiaba en los 12 meses anteriores.

De los 1.1 millones de mujeres de 15 años y más que hay en Sonora, 61.1% (673 609), han enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida.

Foto: Uniradio Noticias

El 36.4% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y 50.1% sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja.

Entre 2014 y 2016, los municipios que presentan las tasas más altas en asesinatos de mujeres son Tepache, Moctezuma, General Plutarco Elías Calles, Imuris, Santa Ana, Caborca, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Cananea, Huatabampo y Agua Prieta.

Con información de El Universal