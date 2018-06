Exigen un alto al maltrato de niños migrantes por Reforma

Ciudad de México.- Cientos de manifestantes protestan frente a la Embajada de Estados Unidos para exigir un alto al maltrato a los niños y niñas migrantes.

La manifestación se congregó desde antes de las 15:30 horas en el Ángel de la Independencia y para las 16:00 ya había bloqueado los carriles centrales de la avenida Paseo de la Reforma; el cierre permaneció hasta las 18:20 horas.

Foto: Reforma.

Rodrigo Guillén, vocero de la Red Estudiantil por la Democracia, una de las organizaciones presentes, refirió que el motivo es visibilizar la inconformidad del pueblo mexicano con las políticas del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Además, dijo, en esta embajada buscarán entregar una carta dirigida a Trump en la que le exijan respeto, para que no se vuelva a meter en jaulas a menores de edad.

"Se debe ver la solidaridad con el pueblo mexicano, y con los sudamericanos, no somos un pueblo de segunda. Somos una nación solidaria que exige respeto", dijo.

Foto: Reforma.

"Queremos entregar la carta, con la esperanza de que le llegue a Trump y escuche nuestros gritos, que sepa que no estamos de acuerdo, pero los policías no nos dejan pasar y no somos recibidos", reclamó.

A su llegada entonaron el himno nacional mexicano y posteriormente, tanto mexicanos como extranjeros de Estados Unidos, Japón y Venezuela gritaron consignas.

Niños, ancianos, artistas, activistas y público en general clamaron frases como: "¡Son niños no rehenes!", "¡Trump racista, homofóbico fascista!", "¡Los niños a las aulas, no a las jaulas!".

Foto: Reforma.

Entre la multitud se escucha el "Cielito lindo".

A la protesta llegaron niños que dibujan y cantan junto a sus madres.

El actor Julio Camejo, reclamó que no haya acciones contundentes de parte del presidente Enrique Peña Nieto, ni de los candidatos a la presidencia.

"Que me digan dónde están, deberían estar aquí y no los veo", expuso.

Según reportes policiales el número de manifestantes asciende a 550.

Con información de Reforma.